De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is volgens diverse buitenlandse media de explosieve aanleiding tot onrust in de kleedkamer van Paris Saint-Germain. Een nieuwe miljoenen-aanwist eist namelijk dat zijn teamgenoot de club verlaat.

De Oekraïense verdediger Ilya Zabarnyi is nog maar net speler van PSG. Hij kwam voor 63 miljoen euro over van Bournemouth, maar is nu al betrokken bij een pikant incident bij de Franse topclub. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta Dello Sport en in een bericht dat ook door Marca wordt aangehaald, heeft de speler geëist dat de Russische doelman Matvey Safonov de club verlaat. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou de aanleiding zijn voor dit opmerkelijke verzoek.

Denis Boyko, voormalig doelman van Dynamo Kiev, onthulde het explosieve verzoek van de 23-jarige Zabarnyi aan Fútbol 360: “Ik sprak met hem en hij vertelde me dat hij had gevraagd of de Rus geen deel meer kon uitmaken van de PSG-selectie. Helaas hangt niet alles van hem af. Safonov heeft een contract tot 2029 en dat kan niet zomaar worden ontbonden.”

PSG-coach Luis Enrique probeerde de spanning te sussen, wetende van de situatie. De Oekraïense verdediger verklaarde daarop: “ In mijn land raast al vier jaar een bloederige oorlog. De Russen zijn de aggressors die de vrijheid en onafhankelijkhied van Oekraïne proberen te vernietigen. Ik moet professioneel met Safonov omgaan, maar zolang de oorlog voortduurt, steun ik de isolatie van het Russische voetbal van de rest van de wereld.”

Reactie Safonov

Het Russische Sport Express benaderde Safonov nog om zijn reactie op deze zaak te geven. Zijn antwoord daarop was kort en bondig: "Dat doe ik niet."

Zabarnyi hoeft gelukkig niet vaak met de Russische doelman op het veld te staan. Ondanks het vertrek van top-keeper Gianluigi Donnarumma naar Manchester City, speelde Safonov dit seizoen nog geen minuut. PSG versterkte zich namelijk met de Fransman Lucas Chevalier, wie nu de nieuwe rol als eerste doelman op zich neemt.

