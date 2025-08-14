Trainer Luis Enrique van Paris Saint-Germain heeft zich op opvallende wijze uitgesproken na de winst van de Europese Supercup. Hij vindt de overwinning op Tottenham Hotspur 'onterecht'.

Tottenham Hotspur kwam op 2-0-voorsprong en leek lang opweg naar de eerste prijs van het seizoen. In de slotfase kwam PSG echter op gelijke hoogte. Het duel werd beslist met strafschoppen. De winnaar van de Champions League trok daarbij aan het langste eind.

Korte zomerstop

"Je kon het verschil zien tussen Tottenham dat al zes weken heeft getraind en wij met slechts zes dagen. Dat is zo'n groot verschil", zei Luis Enrique na afloop. "Ik ben blij met het resultaat, maar het was niet echt eerlijk."

Champions League-winnaar PSG bereikte een maand geleden nog de finale van het WK voor clubs en kende daardoor een korte zomerstop. "We probeerden te voetballen, maar onze passes gingen vaak fout. Het was een heel vreemde wedstrijd, maar het is normaal om dit verschil te zien. We zagen dat onze spelers veel technische fouten maakten", aldus de coach.

Gianluigi Donnarumma

De Spanjaard baalde van alle aandacht voor keeper Gianluigi Donnarumma, die had gehoord dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club, maar was tevreden over diens vervanger Lucas Chevalier. De voor 40 miljoen euro van Lille overgekomen doelman pareerde de strafschop van Oranje-international Micky van de Ven, die hem in de reguliere speeltijd wel had gepasseerd.

"Iedereen had het over de situatie. De positie van Lucas was niet makkelijk, maar hij toonde veel karakter. Hij is hier pas net, maar hij moest al laten zien wat hij kan en dat deed hij", aldus de trainer

PSG was op voorhand de grote favoriet om de eerste prijs van het Europese seizoen te winnen. De ploeg van Luis Enrique won de Champions League en haalde vorige maand nog de finale van het WK voor clubs. Spurs won afgelopen seizoen dan wel de Europa League, maar eindigde in de competitie slechts op plek 17.