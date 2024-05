Hij haalde de club uit het slop, maar wordt wel vervroegd de laan uit gestuurd: AC Milan ontslaat trainer Stefano Pioli

Stefano Pioli kan op zoek naar een nieuwe club. AC Milan neemt ondanks een contract tot 2025 reeds afscheid van de trainer, die de club twee seizoenen geleden nog kampioen maakte.

"AC Milan dankt Stefano Pioli en zijn gehele staf hartelijk voor het behalen van een onvergetelijke landstitel en het herstellen van de consistente aanwezigheid van AC Milan in de Champions League", zegt de club in een statement op de eigen website. "Stefano's professionaliteit en menselijke benadering hebben aanzienlijk bijgedragen aan de groei van de ploeg en belichamen vanaf de eerste dag de kernwaarden van de club."

De trainer stapte in oktober 2019 in, toen AC Milan op de elfde plaats stond. Hij loodste I Rossoneri dat seizoen naar de zesde plaats, waarmee de weg omhoog was ingezet. Het seizoen erna eindigde de club voor het eerst in acht jaar naar een klassering in de top vier en het was direct op de tweede plaats, achter aartsivaal Inter. Het jaar erop maakte Pioli zijn team op de laatste speeldag kampioen.

Uitschakeling Champions League

In 2022/23 beleefde AC Milan een minder seizoen en vond het zich na 38 wedstrijden terug op de vierde plaats. Dit seizoen eindigen de Milanezen als runner-up in de nationale competitie. De clubleiding is daar niet tevreden over, net als de zes nederlagen op rij in de derby tegen Inter. Dat groepsfase van de Champions League niet werd overleefd in een poule met Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Newcastle United lijkt geen enorme wanprestatie, maar al met al is het kennelijk voldoende om Pioli vroegtijdig de deur te wijzen.

Pioli stond dus bijna vijf seizoenen onder contract bij AC Milan, waarmee het met afstand zijn langste trainersklus is. Bij onder meer Fiorentina, Inter en Lazio hield de voormalig verdediger het maximaal twee seizoenen vol. Nederlander Tijjani Reijnders, die sinds zijn transfer van afgelopen zomer met Pioli werkte, kan dus uitkijken naar een nieuwe trainer. De laatste wedstrijd van het seizoen staat Pioli nog wel langs de lijn. Voor zowel AC Milan als het al gedegradeerde Salernitana heeft die wedstrijd geen invloed meer op de ranglijst.