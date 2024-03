Tijjani Reijnders droeg eerste Oranjegoal op aan zijn zoontje: 'Die zit er vanaf nu altijd bij'

Tijjani Reijnders was basisspeler bij Oranje tegen Schotland en viel in positieve zin op. Hij loste het eerste schot op doel van de wedstrijd namens de thuisploeg en dat was meteen raak. Het was zijn eerste goal voor Oranje en Reijnders droeg die op aan één iemand in het bijzonder. "Die was voor mijn zoontje", zei hij na afloop van de 4-0-overwinning tegen Sportnieuws.nl

Tijjani Reijnders was een van de spelers op het middenveld die wel positief opviel. Hij was rustig aan de bal, speelde naar de juiste kleur en was een verbindende factor tussen verdediging en aanval. Zijn doelpunt kwam wat dat betreft uit de lucht vallen: "Ik had alle tijd voor het schot, ik kon nog goed leggen en de bal schieten tegen de touwen", keek hij terug naar zijn eigen goal.

Het juichen deed hij vrij ingetogen, hij spreidde zijn armen en nam de felicitaties in ontvangst. "Een coole celebration", zo noemde hij het zelf. Maar dat was niet het enige wat hij deed: hij stak daarna zijn armen hoog in de lucht en maakte een 'X', de voorletter van de naam van zijn zoontje. "Nee, die was voor de kleine. Die zit er vanaf nu altijd erbij als ik een goaltje maak, dat weet ik wel."

Vaste klant in Oranje

Het middenveld van Oranje is voorlopig nog niet compleet; Frenkie de Jong is geblesseerd en wie er naast hem komt te staan is al maanden onderwerp van gesprek. Hoe kijkt Reijnders naar de plek naast Frenkie? "Ik denk dat we beide jongens zijn die de bal willen hebben en aanvallend voetbal willen spelen door combinatievoetbal. Dat zouden we goed samen kunnen doen, dat moet geen probleem zijn."

Slordigheden

Reijnders weet het slechte spel in de eerste helft aan verschillende slordigheden, maar ook de speelstijl. "We brachten de Schotten in hun kracht door powervoetbal te spelen. Je ziet bij de goal dat we langer geduld hebben en dan komen er ruimtes tussen de linies. Dat hadden we in het begin veel meer moeten doen."

Slordig Oranje lacht toch na geslaagde rentree Georginio Wijnaldum in oefenduel met Schotland Het was een groot issue deze week: de rentree van Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Hij begon in de basis in het oefenduel met Schotland, dat Oranje met 4-0 won. Het ging wat moeizaam bij Oranje, maar de stabiele factor in de ploeg was toch Wijnaldum. Hij bekroonde zijn rentree met een doelpunt; de 2-0.

Positie op het veld

Zijn eigen spel was in dat opzicht een stuk stabieler, hij bracht die rust die nodig was. Iets wat hij bij AC Milan ook vaak doet. "Als ik kijk naar de laatste wedstrijden is mijn rol vrijwel hetzelfde hier als bij AC Milan. Op 8 een beetje pendelen tussen aanval en verdediging en dat kan ik hier ook toepassen. In het begin stond ik daar veel meer als aanvallende middenvelder en dat is nu wat veranderd daar."

Het mindere spel

De middenvelder wil niets weten van mislukte plannen richting het EK. "We proberen dingen uit richting het EK. Als het dan een keer minder gaat, betekent het niet dat dit altijd niet zal lukken. We moeten gewoon vertrouwen houden in het systeem", besloot hij.