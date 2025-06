"Bij FC Groningen hadden we Filip Kostic. Dat was natuurlijk wel een verhaal apart…", blikt Robert Maaskant terug in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. De momenteel clubloze trainer kijkt met een glimlach terug op de eerste dagen van de later doorgebroken Serviër bij de Trots van het Noorden.

Voormalig FC Groningen-directer Hans Nijland was zo trots als een pauw: hij wist mega-talent Filip Kostic binnen te hengelen. Uiteindelijk kwam toenmalig trainer Robert Maaskant van een koude kermis thuis. "Bij FC Groningen hadden we Filip Kostic. Dat was natuurlijk wel een verhaal apart… Hij kwam bij ons en werd gebracht alsof hij beter was dan Dusan Tadic en Johan Cruijff", stelt Maaskant.

'Hij dacht dat hij Diego Maradona was'

Volgens Maaskant kwam dat beeld niet alleen door de verhalen rondom Kostic. "Hij kwam uit Servië, maar dacht dat hij Diego Maradona was. Hij trainde niet en kwam ook niet opdagen bij wedstrijden van het tweede elftal…", zegt de coach, die zo zo direct een flinke uitdaging voor zijn kiezen kreeg: werken met een jongen met veel talent, maar ook het ego van een wereldster.

'Extreem rare situatie'

Uiteindelijk vond Maaskant dat hij de jonge speler toch moest steunen, ondanks de lastige start. "Zo’n jongen moet je dan wel in bescherming nemen. Eigenlijk moet je hem een beetje de hand boven het hoofd houden, maar dat was wel een extreem rare situatie."

"Hij was hartstikke talentvol, snel en had een goed schot. Alleen hij dacht dat hij al klaar was na het zetten van zijn handtekening, terwijl hij nog moest beginnen met zijn carrière. Dat was natuurlijk wel moeilijk", sluit Maaskant af.

