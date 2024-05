Hilarisch interview bij ADO Den Haag na nieuws Joost Klein: 'Ga me niet druk maken om een blauwe pino die niet mee mag doen'

Europa raakt niet uitgepraat over de diskwalificatie van de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival. Joost Klein mag zaterdag niet optreden en daar lijkt iedereen wat van te vinden. Lijkt, want de trainer van de ADO Den Haag Vrouwen heeft helemaal niets met het liedjesfestijn.

De vrouwen van ADO Den Haag verloren met 1-3 van Ajax, dat door de overwinning van FC Twente de titel in de Eredivisie Vrouwen misliep. Ook daar was het nieuws over het Eurovisiesongfestival en de diskwalificatie van de Nederlandse inzending groot nieuws. Toen ESPN aan trainer Alex Scholte vroeg of hij zaterdagavond ook nog de televisie aanzet, kregen de kijkers een bijzonder antwoord.

"Jij denkt dat ik mij druk ga maken om een blauwe pino die niet mee mag doen?", vraagt Scholte zich hardop af met een typerend Haags accent. "Alsjeblieft. Ieder heb zijn dingen die ze leuk vinden en waar ze van genieten, Dat songfestival is niks nie van mijn, ik vind het echt vervelend voor mensen die er plezier aan beleven dat die pik niet mee mag doen. Maar als hij iets heeft gedaan wat niet mag, dan word je geschorst. Dat is hier ook."

Als de journalist een vergelijking trekt met het voetballen, kan Scholte daar voor een deel wel in meegaan. Al heeft hij alsnog een duidelijke voorkeur. "Hij ken een beetje beter zingen, die meiden kennen een beetje beter voetballen. Ik hou meer van die meiden, anderen houden meer van het songfestival." Overigens maakte Scholte zijn avondplannen aan het eind van het gesprek nog bekend. "Ik ga vanavond denk ik gewoon een boek lezen."