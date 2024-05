Ontknoping Eredivisie Vrouwen | FC Twente pakt na twee mislukte pogingen toch de landstitel ten koste van Ajax

De kampioen van de Eredivisie Vrouwen is bekend: FC Twente heeft de landstitel weer terug. De ploeg won op de allerlaatste speeldag de beslissende wedstrijd en weet Ajax achter zich te houden op de ranglijst. De Amsterdammers zijn de landstitel dus kwijt.

De laatste speelronde moest de beslissing brengen in de spannende titelrace. FC Twente had vooraf alles in eigen hand. Een overwinning op de slotdag was genoeg, maar de vorige twee speelrondes verzuimde de ploeg om het kampioenschap te pakken. De ploeg ontving in de Grolsch Veste tegenstander Telstar, dat van nummer twee Ajax de nodige cadeautjes zou krijgen als het het titelfeestje wist te verpesten. Dan zou Ajax, dat twee punten minder had, namelijk kampioen worden.

De club uit Enschede verloor de vorige wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0) en speelde de speelronde daarvoor ternauwernood gelijk tegen FC Utrecht (2-2), waardoor het twee kansen verspeelde op de landstitel. Al snel bleek op de slotdag dat het wel drie keer is scheepsrecht zou zijn.

Twee doelpunten van Jaimy Ravensbergen, die voor het eerst in de basis begon, zorgden voor een geruststellende 2-0 voorsprong bij rust. Zeker omdat Ajax met 1-1 ging rusten op bezoek bij ADO Den Haag, zag het er heel goed uit voor FC Twente.

Negende titel FC Twente

De vrouwen uit Enschede kwamen na rust niet meer in de problemen en trokken de zege simpel over de streep. Daardoor pakte de club alweer voor de negende keer het kampioenschap bij de vrouwen. Vorig jaar ging de titel naar Ajax, dat nu genoegen moet nemen met een tweede plaats. Overigens wonnen de Amsterdamse vrouwen nog wel van ADO: 1-3.