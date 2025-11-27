PSV beleefde een historische avond op Anfield met een 4-1-zege op Liverpool. Dat was mede te danken aan Couhaib Driouech, die uitblonk met twee goals. Zijn teamgenoten waren echter niet al te blij met die heldenrol.

Dat onthult trainer Peter Bosz de ochtend na de overwinning in gesprek met Radio 538. Hij begint al spontaan te lachen als hij wordt gevraagd naar de rol van de Man of the Match. "Ja, daar waren de jongens minder blij mee in de kleedkamer."

"Die zeiden van: 'Wij lopen ons 90 minuten het snot voor de ogen en hij valt een kwartiertje in en gaat er met die trofee vandoor'.", aldus Bosz. "Dat is ook wel een beetje oneerlijk", lacht radio-dj Tim Klein. "Ja, ik begrijp het ook wel", zegt de trainer.

"Maar hij was zo blij. Dat was heel mooi om te zien", besluit hij over Driouech. Vervolgens grapte de trainer ook nog over de botsing tussen Guus Til en Virgil van Dijk. De gelegenheidsspits hield daar een bebloed gezicht aan over.

'Hij heeft al een vriendin'

"Die kreeg gelijk de grootste schoen van heel het veld tegen zich aan", aldus Bosz. "Ze hebben het even moeten plakken of hechten. Maar goed, hij heeft gelukkig al een vriendin."

'Die gaat mee naar bed'

Driouech was zelf overigens dol blij met zijn Man of the Match-award. "Die gaat mee naar bed vanavond" zei hij na afloop van de wedstrijd met een brede glimlach."Ik ga slapen en dan kijken of ik nog wakker word uit deze droom. Ik denk dat iedereen heel blij is in heel Nederland. We mogen heel trots zijn."

