Couhaib Driouech beleefde een droomavond op Anfield met twee doelpunten in de 4-1-overwinning van PSV tegen Liverpool. Toch was de Marokkaans-Nederlandse aanvaller opvallend openhartig over de moeilijke tijden die hij de afgelopen maanden heeft doorgemaakt bij PSV. "Ik trek me er niet veel van aan, maar natuurlijk krijg je het wel mee", vertelde de strijdbare Driouech.

Met de Man of the Match-bokaal stevig in handen verscheen PSV-invaller Driouech voor de pers. "Die gaat mee naar bed vanavond" zei hij met een brede glimlach. Zijn twee doelpunten waren cruciaal in de historische zege op Liverpool. "Ik ga slapen en dan kijken of ik nog wakker word uit deze droom. Ik denk dat iedereen heel blij is in heel Nederland. We mogen heel trots zijn."

Verrassende invalbeurt voor Driouech

De wedstrijd tegen Liverpool leek aanvankelijk niet voor hem weggelegd. "Peter Bosz wilde eigenlijk Esmir (Bajraktarevic, red.) brengen, maar toen kreeg Ivan last. Toen moest ik me zo snel mogelijk ready maken,” legde Driouech uit. Zijn onverwachte kans werd volledig benut. “Ik zag natuurlijk dat er veel ruimte was in de omschakeling. Dan krijg je de bal twee keer voor je voeten en dat maakt je dan de man", voegde hij lachend toe.

Driouech heeft zich met zijn bijdrage op Anfield zelfs tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland geschoten. Hij maakte dit seizoen al drie goals in de Champions League, terwijl hij in twee seizoenen bij PSV slechts tweemaal scoorde in de Eredivisie. "Hier krijg je meer ruimte in de omschakeling, omdat die teams ook durven te voetballen en de backs mee naar voren sturen. Een kwartiertje in de Nederlandse competitie is moeilijker dan in de Champions League, maar ik vind ook dat ik mezelf meer moet laten zien in de Eredivisie."

Openhartig over moeilijke momenten

Sinds zijn komst van Excelsior voor 3,5 miljoen euro heeft Driouech vooral een rol als invaller bij PSV. Dat is niet altijd makkelijk geweest. "Natuurlijk heb ik ook mijn moeilijke momenten. Je ziet ook heel veel dingen voorbij komen… Mensen zeggen dat ik PSV-onwaardig ben en vragen zich af wat ik bij PSV doe", zei hij openhartig. "Soms gaat het goed en soms gaat het minder, maar dat is ook het leven. Je kunt niet altijd zes gooien."

Ondanks de kritiek blijft Driouech positief. "Van die kritieken trek ik me niet heel veel aan, maar je ziet het natuurlijk wel voorbij komen. Als voetballer krijg je soms zulke reacties… Je moet altijd sterk in je schoenen staan en vertrouwen in jezelf blijven houden. Ik weet wat ik kan en wat ik hier doe. Gelukkig heeft dat nu wel goed uitgepakt. Ik ben superblij."

Statement naar Bosz én Marokko

Met slechts 380 speelminuten dit seizoen hoopt Driouech nu een statement te hebben gemaakt richting de trainer. "Ik wil heel graag spelen tegen Volendam. Het is niet altijd makkelijk", stelde hij over zijn beperkte speeltijd. "Maar ja, ik moet doorgaan en de minuten die ik krijg, moet ik met twee handen aanpakken."

Een verhuurperiode leek eerder een optie, maar hij is nu blij dat hij daarvan heeft afgezien. “Als je niet veel speelt denk je wel aan een verhuurperiode. Ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Ik maak mijn minuten hier bijna elke wedstrijd en ik maak zulke mooie dingen mee. Ik had dit absoluut niet willen missen."

Dromen van het WK 2026

Naast zijn ambities bij PSV heeft Driouech ook een duidelijk doel voor ogen: het WK 2026 met Marokko. Hij zat al eens bij de voorselectie, maar wil definitief deel uitmaken van het team. “De voorselectie is natuurlijk al heel mooi. Maar de échte jongensdroom moet nog realiteit gaan worden. Ik hoop dat ik mijn visitekaartje heb afgegeven en dat ze hebben meegekeken", sloot hij lachend af.

