Telstar heeft voor het eerst in 24 jaar de kwartfinales van de Eurojackpot KNVB Beker bereikt. Er werd woensdag in de achtste finale eenvoudig gewonnen van Almere City.

De nummer 15 van de Eredivisie boekte een 3-1-zege bij eerstedivisionist Almere City. Dat betekent een historische prestatie voor Telstar, dat dit seizoen naar de VriendenLoterij Eredivsie promoveerde.

Milan Zonneveld schoot de bezoekers al in de eerste minuut op voorsprong. Patrick Brouwer verdubbelde de voorsprong meteen na rust, waarna Guus Offerhaus met een hard schot voor de 3-0 tekende. Byron Burgering deed pas vijf minuten voor tijd wat terug namens Almere City.

Telstar heeft voor het eerst sinds het seizoen 2001/2002 de kwartfinales van de KNVB Beker bereikt. PSV bereikte woensdag ook de volgende ronde van de beker na een zege op FC Den Bosch. FC Twente wist zich dinsdag al te plaatsen ten koste van FC Utrecht.

Go Ahead Eagles

Titelverdediger Go Ahead Eagles speelt woensdag tegen Heracles in de achtste finale. Na een 2-2-stand op eindsignaal wordt er verlengd in De Adelaarshorst. Er vielen snel twee treffers. Na een fraaie actie van Ivan Mesik opende Luka Kulenovic de score namens Heracles in de vijfde minuut. Vier minuten later kopte Go Ahead-spits Milan Smit een voorzet van Victor Edvardsen binnen: 1-1.

Ajdin Hrustic zette Heracles na een uur weer op voorsprong met een fraaie vrije trap, maar Mathis Suray schoot de thuisploeg in de 82e minuut weer langszij. In de verlenging werd niet gescoord, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Go Ahead-keeper Jari De Busser was, niet voor het eerst, belangrijk door drie strafschoppen te stoppen. Een vierde penalty ging op de paal.Uiteindelijk moest de wedstrijd beslist worden op penalty's. Dat gebeurde in het voordeel van Go Ahead, dankzij een paar mooie reddingen van keeper Jari de Busser.

Ajax verloor op dramatische wijze met 5-0 in het uitduel met AZ en is dus uitgeschakeld in het toernooi.