De historische doelpuntenreeks van topvoetballer Lionel Messi is woensdagavond tot een einde gekomen. Na zes wedstrijden bleef de Argentijnse ster droog staan in de MLS. Daarmee kwam een einde aan een recordreeks. Messi scoorde meer dan één doelpunt in vijf opeenvolgende duels, iets wat nog nooit eerder was vertoond in de Noord-Amerikaanse competitie. Na zeventien competitiewedstrijden staat de Argentijn op zestien doelpunten en acht assists.

Kansloze nederlaag

Inter Miami verloor met 0-3 van FC Cincinnati. Cincinnati gaf de ploeg geen ruimte en strafte de fouten van de ploeg in het roze genadeloos af met drie doelpunten: één van Gerardo Valenzuela en twee van Evander Ferreira. Cincinnati staat tweede in de Eastern Conference, terwijl Inter Miami de vijfde plek bezet.

Inter Miami-coach Javier Mascherano was niet blij na afloop. "Ze zetten ons vanaf het begin onder druk. Het baart me zorgen dat ze van begin tot eind beter waren. We moeten rusten en komend weekend beter presteren."

Albert Rusnak

Waar Messi een beroerde avond beleefde, speelde oud-Eredivisie-speler Albert Rusnak juist de sterren van de hemel in dezelfde speelronde. De Slovaak, die tegenwoordig uitkomt voor Seattle Sounders, nam het op tegen Colorado Rapids en was bij drie doelpunten betrokken.

Rusnak zorgde eerst met een assist ervoor dat zijn Mexicaanse teamgenoot Obed Vargas te score kon openen. Vervolgens wist de Slovaak zelf twee keer te scoren in de 43e en 47e minuut. Hiermee breidde hij de voorsprong uit naar 3-0. Rusnák bracht hiermee zijn totaal aantal doelpunten in de MLS dit seizoen op tien. In 21 wedstrijden was hij ook goed voor vijf assists.

Helaas voor Rusnak en de Seattle Sounders bleef het niet 3-0. Colorado wist namelijk in 25 minuten tijd de 3-0 achterstand helemaal om te buigen naar een 3-3 gelijke stand. Deze score bleef staan tot het laatste fluitsignaal.

Periode in Nederland

Rusnak speelde van 2014 tot en met 2017 in de Eredivisie. In zijn eerste seizoen in Nederland kwam hij uit voor Cambuur Leeuwarden, waarna hij naar FC Groningen vertrok. Zijn meest memorabele moment was in de KNVB‑bekerfinale van 2015: hij scoorde beide doelpunten in de 2‑0 overwinning op PEC Zwolle, waardoor de Groningse de eerste grote prijs uit de clubgeschiedenis won.