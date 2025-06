Lionel Messi zit er financieel al jaren warmpjes bij en dat gaat de komende tijd ook niet veranderen. De inmiddels 38-jarige topvoetballer krijgt een fors salaris bij Inter Miami FC. In de Verenigde Staten is er geen enkele voetballer die zoveel krijgt als de Argentijn. In dit artikel lees je wat hij precies opstrijkt.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo zal lachen om het jaarsalaris van de Argentijn. De Portugees tekende onlangs een nieuwe verbintenis bij het steenrijke Al-Nassr en dat doet hem financieel niet bepaald pijn. Ronaldo tekende voor twee jaar bij en gaat in die periode maar liefst 360 miljoen aan salaris opstrijken. Dan laten we de bonussen en het tekengeld nog achterwege.

Liegen Cristiano Ronaldo en vriendin Georgina Rodriguez over relatie? Bekende doet bijzondere onthulling Cristiano Ronaldo is al jarenlang gelukkig met zijn geliefde Georgina Rodriguez. Het koppel maakte in 2016 hun relatie wereldkundig nadat ze elkaar daarvoor voor het eerst hadden ontmoet. Dat zou zijn gebeurt in de Gucci-winkel waar Rodriguez destijds werkte, maar volgens een oud-collega zit de vork anders in de steel.

Ook veel miljoenen voor Lionel Messi

Daar komt Messi bij lange tijd niet aan. In de Verenigde Staten krijgt hij van de ploeg van eigenaar David Beckham maar liefst 17,4 miljoen euro per jaar. Daarmee is hij - uiteraard - de grootverdiener van de Major Soccer League. Alleen Lorenzo Insigne komt met omgerekend 13 miljoen euro een beetje in de buurt, maar daarna valt er een groot gat.

Sergio Busquets is de nummer drie, maar die verdient nog niet eens de helft van Messi. Hij moet het met nog geen 7,5 miljoen euro doen. Ook Jordi Alba verdient in Miami een fiks salaris: ruim 5 miljoen. Opvallend is dat Luis Suarez, toch ook een grote naam, veel minder krijgt. Hij strijkt 1,28 miljoen euro op.

'Kleine' Lionel Messi krijgt heel bijzonder verjaardagscadeau van zijn vrouw: 'Chagrijnige oude man!' Lionel Messi viert dinsdag zijn 38e verjaardag. De stervoetballer wordt in het zonnetje gezet door zijn vrouw Antonela Roccuzzo, die hem wel een 'chagrijnige oude man' noemt op Instagram.

Actief op WK voor clubs

De Argentijn laat in de Verenigde Staten nog geregeld zien fantastisch te kunnen voetballen. Tijdens het WK voor Clubs maakte hij nog een goal tegen FC Porto. Zondag staat Inter Miami in de achtste finale, maar dat lijkt op papier ook het eindstation te worden, Champions League-wiinnaar Paris Saint-Germain is de tegenstander. Bij die club speelde Messi na zijn vertrek bij FC Barcelona ook twee seizoenen.

De legendarische voetballer werd dinsdag 38 jaar oud. Die verjaardag vierde hij uiteraard uitbundig met zijn vrouw Antonella Roccuzzo. Zij deelde deze week nog beelden van een groot feest dat Messi organiseerde.

Stervoetballer Lionel Messi beleeft intieme momenten met zijn vrouw: 'Zo mooi' Argentijnse topvoetballer Lionel Messi vierde dinsdag zijn 38e verjaardag. Dt deed hij erg uitbundig, samen met zijn vrouw Antonella Roccuzzo. Zij deelde een aantal intieme beelden van het feest.

Messi werd verliefd in Nederland

Het is inmiddels 20 jaar geleden dat Messi écht doorbrak bij het grote publiek. Dat deed hij in Nederland, waar hij met Argentinië het WK onder 20 jaar won. Ook buiten de lijnen gebeurde er het nodige. Jaren later bleek dat Messi namelijk een oogje had op een Nederlands meisje dat werkte in een hotel. Het leverde geen romantische relatie op, maar wel een goed verhaal.