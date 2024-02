Hoe staat Luuk de Jong er na hattrick tegen PEC Zwolle voor ten opzichte van Coen Dillen-index?

Koploper PSV speelde zaterdagavond met PEC. Op bezoek in Zwolle wonnen de Eindhovenaren met 7-1, onder meer dankzij een hattrick van topscorer Luuk de Jong. Hij staat nu op 22 goals en mag stiekem weer gluren naar de Coen Dillen-index.

Die lijst was in het begin van het seizoen van het populair toen collega-spitsen Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis het ene na het andere doelpunt maakte. Inmiddels is bij hen de storm wat gaan liggen, maar De Jong scoort vrolijk verder. Hij staat na 23 speelrondes op 22 goals, bijna een op een dus.

Toch lijkt het voor De Jong te blijven bij stiekem gluren, want de legendarische Coen Dillen stond na 23 speelrondes al op 27 treffers. De spits van PSV kan zich dus eigenlijk geen doelpuntloze wedstrijd meer permitteren, iets wat Dillen wel deed in 1957. Hij scoorde in speelrondes 28 en 29 niet. Kleine kanttekening: toen stond hij al op 35 goals.

Winnen is belangrijker

De Jong is nu topscorer van de Eredivisie. Mooi op papier, maar de spits van PSV is blijer met de drie punten. " Ik sta met één doel op het veld en dat is die wedstrijd winnen. Het is fantastisch dat ik nu bovenaan sta. Dat is heerlijk. Maar voor mij staat winnen voorop", zei hij bij ESPN .