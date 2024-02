Monsterscore PSV in Zwolle, Luuk de Jong kroont zich in doelpuntenregen tot topscorer

PSV heeft met keihard uitgehaald op bezoek bij PEC Zwolle. Luuk de Jong scoorde een hattrick en hielp zijn ploeg daarmee een eind op weg naar de 1-7 zege. De kroonde zich vanavond to topscorer van de Eredivisie met 22 doelpunten.

Voor de start van deze wedstrijd had Luuk de Jong negentien doelpunten op zijn naam staan, de 21 van Vangelis Pavlidis kwamen al aardig in de buurt. PEC Zwolle leek de uitgelezen tegenstander om het aantal van de AZ-spits aan te gaan vallen. De wedstrijd begon wat stroef; pas in de 21e minuut was er een grote kans te zien.

Ingreep VAR

PSV dacht namelijk in die 21e minuut op voorsprong te komen door basisdebutant Isaac Babadi. Veerman bereikte Jordan Teze een geniaal balletje op de achterlijn. Hij tikte de bal voor op Babadi die de bal zo kon binnen lopen. Vlak voor het spel weer hervat werd op de middenstip ging de VAR nog even lijntjes trekken. Na lang tekenen bleek het toch buitenspel te zijn, Babadi’s goal ging niet door.

Peter Bosz ziet opvallende trend bij PSV: 'Dát zegt erg veel over deze ploeg' Peter Bosz was een tevreden trainer na de 1-7-overwinning van PSV bij PEC Zwolle. Hij vond het spel 'fantastisch' en was blij met de focus van zijn groep na een Europese wedstrijd. "Er zijn alleen maar hoge uitslagen na onze Europese wedstrijden."

Bakayoko met het hoofd

PSV was wel wakker na de afgekeurde goal en creëerde meer kansen, waar de Eindhovenaren er wederom veel van nodig hadden om tot scoren te komen. In de 28e minuut was er dan toch de goal voor PSV. Een voorzet van Sergiño Dest werd knap binnengekopt door - niet Luuk de Jong maar - Johan Bakayoko. PSV op 1-0.

Nummer 20

Het hek leek van de dam in Zwolle en dat was goed nieuws voor Luuk de Jong. Hij maakte zijn twintigste van het seizoen uit een corner. Dat is alweer zijn achtste goal met zijn hoofd dit seizoen, daarbij was hij nog maar één goal verwijderd van Pavlidis. Voor rust deed PEC Zwolle nog wat terug. Eliano Reijnders schoot van net buiten de zestien op goal, Benítez leek de bal laat te zien en kon hem niet keren.

De Jong op gelijke hoogte

Na rust was het moment daar voor Luuk de Jong, hij maakte de 1-3 voor PSV en zijn 21e van het seizoen. Na een corner bleef hij met pijn achter in de zestien, terwijl Olivier Boscagli en Joey Veerman PEC-aanvaller Younes Namli opjoegen in de linkerhoek. Ze ontfutselden hem de bal en Boscagli zag De Jong vogelvrij staan. Hij tikte voor leeg goal binnen en kroonde zichzelf tot gedeeld topscorer van de Eredivisie.

Topscorer De Jong

In de 61e minuut was het weer de beurt aan Bakayoko om te scoren, De Jong was in dit geval de aangever. Hij gaf voor en Bakayoko schoot verwoestend in de kruising. In de 71e minuut was het wéér Luuk de Jong die scoorde en daarmee is hij nu alleen topscorer van de Eredivisie. Hij werd daarna gelijk gewisseld door Bosz onder luid applaus van het uitvak. Dat applaus mondde uit in gejuich, want in de actie erna liep PEC Zwolle een voorzet van Lozano in eigen goal: 1-6 voor PSV.

PSV haalt uit

Het laatste kwartier werd een grote speeltuin voor de bezoekers. Er werden heerlijke combinaties gemaakt en absoluut niet ingehouden, PSV wilde meer en kreeg ook meer. Vlak voor tijd scoorde Ricardo Pepi ook nog de 1-7 voor PSV. Een heuse afdroging voor PEC. PSV heeft weer drie punten erbij en Luuk de Jong is topscorer van de Eredivisie.