Statistieken van doelpuntenfestijn tussen PEC Zwolle en PSV

PSV begon zaterdagavond om 20.00 uur met Isaac Babadi in de basis aan het uitduel met PEC Zwolle. Man van de wedstrijd werd Luuk de Jong, die drie keer scoorde in de 1-7 zege.

Het contract van Babadi loopt komende zomer af, dus is er een kans dat het talent alweer vertrekt. Feyenoord zou de beste papieren hebben om hem binnen te lijven. Babadi stond bij de eerste twee wedstrijden van dit seizoen ook al in de basis, maar werd toen tweemaal in de rust gewisseld. In de rest van het seizoen moest hij genoegen nemen met invalbeurten.