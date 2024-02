Peter Bosz ziet opvallende trend bij PSV: 'Dát zegt erg veel over deze ploeg'

Peter Bosz was een tevreden trainer na de 1-7-overwinning van PSV bij PEC Zwolle. Hij vond het spel 'fantastisch' en was blij met de focus van zijn groep na een Europese wedstrijd. "Er zijn alleen maar hoge uitslagen na onze Europese wedstrijden."

PEC Zwolle zette hoog druk op PSV en daar profiteerde de nummer een van Nederland dankbaar van. Toch incasseerde PSV een tegengoal en dat zorgde voor onvrede bij Bosz. "Ik heb mij geërgerd aan de tegengoal, maar niet aan het spel. Ik vond ons echt heel goed spelen in de eerste helft. We hadden veel kansen en daar scoren we er dan twee van. De tegengoal was teleurstellend, Benítez moet hem natuurlijk hebben. "

Bosz was wel tevreden over hoe PSV onder de hoge druk van PEC uitspeelde. "Zij zetten hoog druk op onze helft en dan is het risico dat je de bal op eigen helft verliest. Wij voetbalden er perfect onderuit waardoor we konden uitlopen in de tweede helft. Ik zei in de rust dat we met dezelfde intensiteit moesten spelen als in de eerste helft, want ik wist dat PEC het nooit zou volhouden. Eén helft dit tempo volhouden is al een hele opgave."

Wedstrijd na Europa

Waar ploegen het normaal moeilijk hebben na een Europese wedstrijd, kwam PSV aan met een zevenklapper. Bosz is daar tevreden over, vooral omdat dit vaker gebeurt. "We hebben altijd alleen maar hoge uitslagen na de Europese wedstrijden. Dat zegt veel over de jongens. Ze kunnen het opbrengen om geconcentreerd te starten."

Na de thuiswedstrijd tegen Arsenal (1-1) won PSV bijvoorbeeld met 0-4 bij AZ. Na de 1-0 tegen Lens werd het 4-0 tegen PEC Zwolle en ook RKC, Sparta en Ajax werden na Europese duels van PSV met ruime cijfers aan de kant gezet.

Jordan Teze

Zondag komt Feyenoord op bezoek in Eindhoven. "We zijn nu weer op het niveau van voor de winterstop, onze intensiteit is erg hoog, deze wedstrijd zo voor Feyenoord is wel erg lekker", zei Jordan Teze.

Luuk de Jong

Luuk de Jong was met een hattrick de held van de middag. Hij maakte zijn 22e voor PSV dit seizoen en is daarmee topscorer van de competitie. "Luuk is Luuk", zei Bosz. "Het is mooi meegenomen dat hij topscorer is, maar het gaat er om dat wij kampioen worden." Ook over de ongeslagen reeks van PSV is de trainer duidelijk. "Dat leeft niet, alleen kampioen worden leeft. Kampioen worden is de glans, ieder record onderweg is mooi meegenomen."

Feyenoord

De volgende opgave voor PSV is Feyenoord-thuis. De thuisploeg heeft een betere opbouw daar naartoe, Feyenoord moet namelijk morgen én donderdag nog spelen. PSV heeft tot zondag de tijd om voor te bereiden, voor Bosz is het ook 'gewoon weer een wedstrijd die we willen winnen'. "We spelen nu lekker thuis tegen Feyenoord, voor ons publiek. Zin in. Deze ploeg heeft niets meer te bewijzen, we laten al 23 wedstrijden zien dat we heel goed spelen."

Blessures

Ismael Saibari was een van de afwezigen zaterdagavond tegen PEC, hoe lang hij uit de roulatie zal zijn kon Bosz nog niet zeggen. "Hij was nu niet fit genoeg en de onderzoeken lopen nog. Komende week komt daar meer duidelijkheid over. Guus Til zal morgen wel weer meetrainen met de groep."