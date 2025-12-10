De Champions League-wedstrijden van woensdagavond hebben weer veel spektakel opgeleverd. Niet alleen heeft Ajax zijn eerste punten te pakken, maar ook waren er talloze andere opvallende momenten op de velden te zien met Nederlanders in een belangrijke rol. Check hier de uitslagen van de Champions League, met onder meer de kraker Real Madrid - Manchester City.

Real Madrid - Manchester City

Xabi Alonso moet nu toch echt vrezen voor zijn baan als trainer van Real Madrid. In de Champions League kreeg de recordwinnaar Manchester City op bezoek. Hoewel de Spanjaarden dominant begonnen en terecht op voorsprong kwamen, draaiden de Engelsen de boel om en dompelden ze Real in rouw.

Benfica - Napoli

Benfica trakteerde Italiaans kampioen Napoli op een pijnlijke nederlaag. De ploeg van de markante trainer José Mourinho was in eigen huis ijzersterk en liet geen spaan heel van de Nederlanders Noa Lang en Sam Beukema. In de score werd de dominantie echter niet uitgedrukt, want het bleef bij 'maar' 2-0.

Athletic Bilbao - PSG

Regerend Champions League-kampioen PSG moest op bezoek bij Bilbao in Spanje. Bilbao stond nog buiten de play-off-plekken en had de punten nodig tegen de Fransen. Na een tamelijk rustig duel eindigde de wedstrijd doelpuntloos. Hierdoor staat Bilbao nog steeds niet bij de play-off-plekken. PSG daarentegen staat comfortabel derde.

Bayer Leverkusen - Newcastle United

Bij Bayer Leverkusen - Newcastle United waren er hoofdrollen voor Nederlanders. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trok een gegeven penalty eerst nog zelf in, maar kon in de tweede helft niet anders dan Oranje-international Mark Flekken te straffen. Gelukkig voor de Limburgse doelman redde zijn ploeggenoot Alejandro Grimaldo nog een punt in de slotfase.

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

Borussia Dortmund leek voor een makkelijke avond te kunnen gaan tegen het Noorse Bodo/Glimt, maar niets bleek minder waar. Hoewel de Duitse topclub tot twee keer toe op voorsprong kwam, ging de Noorse ploeg met een punt naar huis.

Club Brugge - Arsenal

Oud-PSV'er Noni Madueke stal de show in België en zette met een prachtig afstandsschot Arsenal op voorsprong op bezoek bij Club Brugge. De Engelsman maakte ook eens de 2-0. Na rust was er nog een fraaie goal van Gabriel Martinelli. Door de overwinning is de Engelse topploeg nog altijd foutloos in de Champions League.

Juventus - Pafos

De Italianen, met Teun Koopmeiners in de basis, hadden het lang moeilijk tegen de stugge ploeg uit Cyprus. Maar na ruim een uur was het eindelijk raak. Kort daarop volgde de 2-0 en werd de wedstrijd geruisloos uitgespeeld.

Qarabag - Ajax

De Amsterdammers keken tot twee keer toe tegen een achterstand aan. Kasper Dolberg maakte op fraaie wijze de 1-1. En dankzij twee kort op elkaar volgende doelpunten van Oscar Gloukh en Anton Gaaei draaiden de Amsterdammers het rond de tachtigste minuut weer helemaal om. In de laatste minuut maakt Gloukh zijn tweede en staat het zelfs 2-4. Zo zijn de Ajacieden eindelijk van die hatelijke 0 af in de Champions league, en hebben ze zelfs hun eerste overwinning.

Villarreal - FC Kopenhagen

Villarreal is in Spanje bezig aan een ongekend seizoen met een derde plaats in La Liga, maar Europees wil het totaal niet lukken bij de aankomende tegenstander van Ajax. Thuis tegen FC Kopenhagen liep het telkens achter de feiten aan na Deense doelpunten en bleek de derde goal diep in blessuretijd van de bezoekers te machtig.

