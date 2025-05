Hoog bezoek voor Steven Bergwijn in Saoedi-Arabië: twee PSV'ers en broer Abdelhak Nouri bij kampioensfeest

Oud-Ajacied Steven Bergwijn vierde maandag het kampioenschap met het Saoedische Al Ittihad. Twee weken geleden werd de titel al veiliggesteld, deze week kreeg de voormalig Oranje-international de trofee overhandigd. Daar waren een aantal bijzondere gasten getuige van.

Twee weken terug won de ploeg van onder anderen Bergwijn, Karim Benzema, Fabinho, N'Golo Kanté en Moussa Diaby met 3-1 op bezoek bij Al-Raed. Daarna volgde opnieuw een uitwedstrijd (3-2 winst tegen Al Shabab), waardoor fans van Al Ittihad even geduld moesten hebben op het titelfeestje. Die kwam er maandag alsnog.

Feestwedstrijd

In een volgepakt Al Inma Bank Stadium speelde Bergwijn tegen laagvlieger Damac FC. De Nederlander maakte in de 74e minuut de enige treffer. Bergwijn liep goed weg uit de rug van de tegenstander en schoot beheerst raak over de keeper. Zo zorgde hij toch nog voor een passend slot voor de competitie voor Al Ittihad. Na het laatste fluitsignaal mocht de trofee de lucht in worden gehesen en was het tijd voor de nodige foto's.

Bergwijn maakte tijd voor zijn schoonbroer Scott Smit, zo valt te zien uit vele foto's die hij op zijn Instagram Story heeft gedumpt. De laatste van de feestavond is met Noa Lang, die hij natuurlijk kent van Oranje, Ismael Saibari en Mohammed Nouri, de broer van oud-Ajacied Abdelhak. Terwijl Bergwijn de enorme trofee vasthoudt, wordt hij omringd door zijn vrienden.

i De foto van de vier vrienden. © Instagram Steven Bergwijn

Lang en Saibari weten hoe het is om een kampioenschap te vieren. De twee werden de laatste twee seizoenen kampioen met PSV. Afgelopen keer na een bloedstollende ontknoping met Ajax. De Amsterdammers hadden met nog een paar duels te gaan een voorsprong van negen punten op PSV, maar na een teleurstellende maand ging de titel alsnog naar Eindhoven.

Op zijn plek in Saoedi-Arabië

Bij datzelfde Ajax vertrok Bergwijn aan het begin van het afgelopen seizoen. Het zorgde ervoor dat hij niet meer opgeroepen werd voor het Nederlands elftal.

Bergwijn laat vooralsnog zijn voeten spreken, met een kampioenschap als bewijs. Daar kan hij vrijdag nog een tweede prijs aan toevoegen door de beker te winnen. Bergwijn speelt tegen Al Qadasiya, waar Pierre-Emerick Aubameyang tegenwoordig voor uitkomt.