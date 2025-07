De eerste trainingsdag van de Oranje Leeuwinnen was chaotisch: door het Zwitserse onweer moest de training kort worden stilgelegd. Toch draaide alles vooral om één vraag: is Lineth Beerensteyn fit? Die onzekerheid hangt als een schaduw boven de selectie. Niet voor niets legde Sportnieuws.nl-camerajournalist Leah Smith de stelling: 'Gaat Beerensteyn vóór zaterdag naar huis?' voor.

"Deze stelling vind ik héél lastig, vooral op basis van de training van dinsdag. Toen Beerensteyn bij de uitzwaaitraining niet op het veld stond en geen enkele bal aanraakte, was ik heel stellig: 'Dat is klaar, die moeten ze niet meer meenemen', maar nu in Zwitserland heeft ze blijkbaar een wondermiddel gevonden", zegt voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast vanuit Zwitserland.

'Lineth is er tegen Wales gewoon bij'

Op het veld van Stadion Lachen liet Beerensteyn een gretige indruk achter; ze dribbelde, kaatste en vuurde passes af alsof ze nooit was uitgevallen. Tóch bleef de spanning voelbaar: hoe zal haar lichaam reageren op deze Zwitserse vuurdoop? "We moeten ook zeggen dat deze training meer een opwarmer was en niet veel voorstelde. Maar tóch ben ik gezwicht: Lineth gaat tóch spelen op het EK."

Aron hield Beerensteyn tijdens de training nauwlettend in de gaten. Het viel hem direct op hoe bondscoach Andries Jonker regelmatig contact met haar zocht. "Dan weet je hoe het gaat, hè. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Helaas waren we niet bij het gesprek na afloop van de training, maar ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen hoe zo'n onderonsje gaat. Uiteindelijk ging ze met een kleine lach van het veld, dus ik denk dat ze er tegen Wales gewoon bij is."

'Wales-verdedigers staan nu al te bibberen'

Voorzichtig optimisme klinkt door bij Aron, maar voor het eerste duel tegen Wales houdt hij wél een slag om de arm. "Ze zal niet zestig en ook niet zeventig minuten gaan spelen, maar misschien wel een invalbeurt van tien minuten. Nou, ik zie die verdedigers van EK-debutant Wales al bibberen", vertelt Aron, verwijzend naar het scorend vermogen van Beerensteyn: dit seizoen maakte ze maar liefst achttien doelpunten in 28 wedstrijden.

Onnodig speculeren

Camerajournalist Leah merkt terecht op dat de onduidelijkheid over de blessure olie op het vuur is voor speculaties. “Daardoor gaat de media speculeren, vooral omdat ze geen wedstrijdritme heeft. Ik vraag me af hoe er ineens weer zoveel vertrouwen in de fitheid van Beerensteyn kan zijn, maar ze stond er bij de eerste EK-dag wel gewoon. Ik vind het een lastig verhaal."

Shanice van de Sanden lijkt af te haken

De bijzondere comeback van Beerensteyn lijkt wel ten koste te gaan van publiekslieveling Shanice van de Sanden. De 32-jarige speelster was dinsdag nog aanwezig als reserve in de 23-koppige selectie, mocht iemand vóór zaterdag afhaken. Met de terugkeer van Beerensteyn lijkt dat een kansloze zaak. "Dat vind ik zonde, want dat kan weleens het einde betekenen voor Van de Sanden."

"Het is hoogstwaarschijnlijk haar laatste toernooi en dit is wel een speelster die je graag in de groep wil hebben. Je ziet het plezier bij haar er vanaf spatten. Maar ik snap Jonker ook: als Beerensteyn fit is, wil je haar gewoon meenemen. Hij heeft tot zaterdag om te beslissen of Lineth kan spelen. Weet hij dat dan nog niet, dan heeft hij een knoop door te hakken of hij zit met de gebakken peren", sluit de voetbalwatcher van deze site af.

