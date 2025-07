De Oranje Leeuwinnen hebben in het pittoreske Spiez hun intrek genomen in het chique Belvédère Strandhotel, een verborgen parel aan de oever van de Thunersee. Temidden van hoge bergen en met uitzicht over de haven, bereiden de Leeuwinnen zich voor op het EK in Zwitserland. Sportnieuws.nl bekeek het hotel en de omgeving van dichtbij en deelt een eerste impressie.

De keuze voor het Belvédère Strandhotel in Spiez is geen toeval: dit charmante stadje ligt centraal tussen de drie speelsteden Luzern, Zürich en Bazel, waardoor de Oranje Leeuwinnen steeds binnen anderhalf uur bij hun volgende wedstrijdlocatie kunnen zijn. Ook het trainingscomplex ligt om de hoek; in een klein kwartier met de spelersbus staan ze al op het veld in Thun.

Een hotel met een verhaal

Bondscoach Andries Jonker maakte er eerder al geen geheim van dat het Belvédère Strandhotel niet de eerste keuze was. Hij erkent dat Oranje pech had bij het kiezen van hotels én de EK-tegenstanders (Wales, Engeland en Frankrijk). "Bij de toewijzing van de hotels hebben we ook niet goed geloot. We mochten vier keuzes opgeven, maar het werd de vijfde." Toch lijken de omstandigheden verre van spartaans: het hotel straalt luxe en comfort uit, en geeft het team de nodige rust en privacy.

Van boutique-kamer tot penthouse suite

De kamers van het Belvédère zijn stuk voor stuk comfortabel en modern ingericht. De goedkoopste optie, de Boutique Queen Room (vanaf €170 per nacht), biedt niet alleen een royaal kingsize bed, maar ook panoramisch uitzicht op de omringende bergen. Iets luxer? Dan is er de Boutique Double Room, waar je voor €350 per nacht wakker wordt met zicht op de schitterende baai van Spiez.

Maar het kan nóg exclusiever: in de suites draait alles om ruimte en klasse. De Penthouse Junior Suite (45 m²) is het paradepaardje van het hotel, met een eigen zithoek, slaapkamer, een bijzonder ruime badkamer en een adembenemend uitzicht over het meer van Thun. Voor deze ervaring betaal je 687 euro per nacht.

Ultiem ontspannen aan de Thunersee

Na een intensieve trainingsdag kunnen de Leeuwinnen ontspannen in de luxe faciliteiten van het hotel. Een spa, buitenbad, privéstrand en gastronomisch restaurant met fenomenaal uitzicht bieden alles om lichaam en geest tot rust te brengen. Voor de ploeg van Jonker draait het de komende maand echter enkel om presteren, en uiteraard niet om vakantie te vieren.

i Het hotel van de Oranje Leeuwinnen. ©Bron: Belvédère Strandhotel.

Het EK kan beginnen

Het EK-programma van Oranje start op 5 juli in Luzern tegen Wales, gevolgd door een ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel. Het belooft een zinderend toernooi te worden. In hun stijlvolle Zwitserse thuisbasis ontbreekt het de Leeuwinnen in ieder geval aan niets.

Sportnieuws.nl in Oranje

