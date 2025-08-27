Memphis Depay is terug op het veld. De 31-jarige Nederlandse spits hervatte dinsdag de training bij Corinthians en stapte even later ook in het vliegtuig voor de uitwedstrijd met Athletico Paranaense in de Braziliaanse beker.

Depay kwam sinds begin augustus niet meer in actie voor Corinthians. De spits kampte met een spierblessure en virusinfectie, die hem drie wedstrijden aan de kant hielden. Corinthians won in die tijd slechts een keer, tegenover twee nederlagen.

Toekomst onduidelijk

Depay arriveerde vorig jaar december bij Corinthians. Hij behoedde de club van degradatie en wist dankzij zijn goals en assists zelfs Zuid-Amerikaans voetbal (Copa Sudamericana) veilig te stellen. Dit seizoen won Depay het Campeonato Paulista met Corinthians en daar krijgt hij nog altijd geld voor. Daardoor ligt de Nederlander overhoop met de clubleiding, wat geruchten over een vertrek aanwakkert.

Corinthians wil daar niets van weten. "We hebben met zijn entourage gesproken om een betalingstermijnaf te spreken. Het bedrag is hoog en we hebben de middelen niet, dus we hebben gevraagd om in termijnen te betalen. Daar onderhandelen we over", sprak voorzitter Osmar Stabile. Transferspecialist Fabrizio Romano bracht onlangs uit dat er interesse is in de Nederlander vanuit Europa.

Recordjacht bij Oranje

De terugkeer van Memphis bij Corinthians is mogelijk ook goed nieuws voor Oranje. Het Nederlands elftal speelt tegen Polen (4 september) en Litouwen (7 september) in het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdagmiddag zijn selectie voor beide interlands bekend.

Depay maakte op 10 juni tegen Malta zijn vijftigste doelpunt voor Oranje. Hij staat nu op gelijke hoogte met Robin van Persie, die twaalf jaar geleden zijn vijftigste en laatste doelpunt voor het Nederlands elftal maakte. Depay heeft nog één doelpunt nodig om topscorer aller tijden van Oranje te worden. Nu deelt hij die eretitel nog met Van Persie.