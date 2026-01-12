Het vertrek van HSV-directeur Stefan Kuntz blijkt een geheel andere achtergrond te hebben dan aanvankelijk werd geschetst. De sportief directeur stapte vorige week onverwacht op, officieel om privéredenen, maar na onthullingen in de Duitse media zag de club zich genoodzaakt publiekelijk te reageren op beschuldigingen van ernstig wangedrag.

De raad van commissarissen van HSV kwam maandag met een verklaring op de clubwebsite, nadat het Duitse BILD melding maakte van beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting meerdere vrouwelijke medewerkers. In het statement schetst de club hoe het proces is verlopen en waarom uiteindelijk is besloten de samenwerking met Kuntz te beëindigen. "In december 2025 werden beschuldigingen van ernstig wangedrag door Stefan Kuntz onder de aandacht gebracht van de raad van commissarissen."

Bescherming voor betrokkenen

Volgens de club wees het onderzoek uit dat de aantijgingen niet lichtvaardig terzijde konden worden geschoven. De bescherming van de betrokken medewerkers stond daarbij centraal. "Conform haar bevoegdheden heeft de raad onmiddellijk, na kennisname van de beschuldigingen, een onderzoek naar de incidenten ingesteld met de steun van gespecialiseerde externe advocaten."

"Na zorgvuldig onderzoek en vaststelling dat de beschuldigingen geloofwaardig waren, is besloten om zo snel mogelijk de overeenkomst te beëindigen. Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkenen was en blijft hun bescherming de hoogste prioriteit in dit proces", valt in de verklaring te lezen.

Krachtig statement Kuntz

Kuntz zelf bestrijdt de beschuldigingen met klem en zegt zich diep geraakt te voelen door de aantijgingen. Via Instagram reageerde hij uitgebreid op de berichtgeving en kondigde hij juridische stappen aan. "Ik heb diverse vragen ontvangen naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over mij. Allereerst wil ik zeggen dat deze beschuldigingen mij diep hebben geraakt. Het is duidelijk: ik verwerp deze beschuldigingen ten stelligste!", schrijft hij.

De voormalig international benadrukt dat hij zich wil verdedigen tegen wat hij ziet als onterechte aantijgingen. "In het belang van mijn familie en al mijn naasten heb ik mijn advocaten (advocatenkantoor Schertz Bergmann) opdracht gegeven actie te ondernemen tegen deze VALSE beschuldigingen en vooroordelen", klinkt het.

Voormalig Europees kampioen

De 63-jarige Kuntz, die met Duitsland in 1996 het EK won, trad in 2024 in dienst bij HSV. Onder zijn sportieve leiding promoveerde de club vorig seizoen naar de Bundesliga. Zijn toekomst bij de club leek verzekerd, totdat de beschuldigingen en het daaropvolgende onderzoek een abrupt einde maakten aan zijn periode in Hamburg.