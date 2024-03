Hugo Borst heeft medelijden met John van 't Schip: 'Het gaat niet goed met hem'

Hugo Borst zijn zorgen uitgesproken over Ajax-trainer John van 't Schip. De oefenmeester krijgt het maar niet op de rit bij de Amsterdammers en komt uit een trieste privésituatie. De colmnist vraagt zich af of Van 't Schip het allemaal wel aankan.

In oktober kwam de vrouw van de trainer te overlijden. Nog geen twee weken na deze zeer ingrijpende gebeurtenis, werd Van 't Schip aangesteld als interim-trainer bij Ajax. Later liet de oefenmeester ook twee duels van de club aan zich voorbijgaan, om bij de bruiloft van zijn zoon te zijn in Australië.

Borst kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Van 't Schip het erg zwaar heeft. "We weten allemaal van de inmense tragiek van het verliezen van zijn vrouw. Ik dacht: wat zal die gozer het moeilijk hebben", vertelt de columnist aan tafel bij De Eretribune van ESPN.

Loodzwaar

"Als ik hem zie, zo vanaf de buitenkant, dan kan ik niet anders dan bedenken dat het heel zwaar is voor hem. Los van wat hem is overkomen met zijn vrouw. Het vak van trainer zijn is zwaar, helemaal bij zo'n club. Dan is het ook nog eens echt zijn club. Dan is het loodzwaar. In combinatie met de rouw vraag ik mij af of dit wel te dragen is voor hem. Er gaat zoveel mis. Het gaat helemaal niet goed met Ajax, dat wisten we, maar ook gewoon niet met John van 't Schip", zo stelt Borst.

Eerder deze week kwam er vanuit de spelersgroep van Ajax kritiek op Van 't Schip en zijn technische staf. De selectie zou teveel vrije dagen hebben en vrijdag kwam een deel van de groep dus wel 'gewoon' trainen.