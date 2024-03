Ajax-trainer John van 't Schip verklapt debutant: 'Josip Sutalo deze week uitgevallen'

Ahmetcan Kaplan staat voor zijn basisdebuut bij Ajax. De jonge Turkse verdediger viel tegen AZ al in en maakte daarmee zijn eerste minuten in Ajax 1. Door een blessure bij Josip Sutalo mag Kaplan het nu vanaf de aftrap laten zien, zo meldt trainer John van 't Schip op de clubwebsite.

"We zijn blij dat we de beschikking over hem hebben. Hij is een betrouwbare speler aan de bal", begint de oefenmeester. "Verdedigend is Ahmetcan sterk in de lucht en in het positie kiezen is hij ook goed. De kans is groot dat hij gaat starten tegen FC Utrecht, ook omdat Josip Sutalo deze week is uitgevallen op de training."

De trainingen waren deze vrijdag het onderwerp van gesprek rondom de club. De selectie zou eigenlijk een vrije dag hebben gehad, maar op eigen initiatief was een deel van de spelers toch komen trainen. Zij zouden ontevreden zijn over het te grote aantal vrije dagen bij Ajax.

Blessures

Sutalo is niet de enige Ajacied die momenteel in de lappenmand zit. Steven Bergwijn is al een tijdje uitgeschakeld en ook Steven Berghuis is een vraagteken voor zondag tegen FC Utrecht. Jordan Henderson keert wel weer terug bij de Amsterdammers. Met hem in het veld won Ajax nog niet.