Wie wordt volgend seizoen trainer bij Ajax? Door één naam kan een streep, opvallende sollicitatie uit Engeland

Ajax moet dit seizoen zo snel mogelijk vergeten en de blik richten op volgend seizoen. De Amsterdamse club heeft nu John van 't Schip als trainer, maar hij was vooral tussenpaus na het ontslag van Maurice Steijn. Wie moet het volgend jaar gaan doen?

De naam van Kjetil Knutsen zong al een tijdje rond bij Ajax, maar door die naam kan een streep. De 55-jarige Noor kwam afgelopen maand naar Amsterdam om het met zijn club Bodo/Glimt op te nemen tegen de Amsterdammers in de tussenronde van de Conference League. Ajax schakelde Bodo uit over twee moeizame duels en heeft misschien wel een hengeltje uitgeworpen bij Knutsen.

Geen Knutsen

Maar hij wil helemaal niet weg bij de Noorse club Bodo. Zijn contract loopt tot komende zomer, maar hij wil graag verlengen, zegt hij tegen de Noorse site VG. "We praten fijn met elkaar en we hebben veel vertrouwen. Ik denk dat het niet lang duurt voor we een akkoord hebben. Ik heb geen andere plannen dan door te gaan bij Bodo/Glimt", zegt Knutsen.

Erik ten Hag?

Wie moet Van 't Schip dan opvolgen? De keuze is misschien wel reuze. Erik ten Hag zit elke twee weken wel een keer op de wip bij Manchester United en zou na een teleurstellend seizoen met United zomaar terug kunnen keren. Maar er is nóg een optie uit Engeland, iemand die zelf heel graag wil.

Ex-trainer van Brighton en Chelsea

Het gaat om Graham Potter. De 48-jarige Engelsman zit momenteel al bijna een jaar zonder club, nadat hij begin april 2023 ontslagen werd bij Chelsea. Daar was hij aan het werk gekomen nadat hij drie jaar bij Brighton & Hove Albion furore had gemaakt. Onder zijn leiding meldde Brighton zich knap in de subtop van de Premier League.

Graham Potter, als trainer van Chelsea. ©Getty Images

Volgens Marcel van der Kraan, journalist bij De Telegraaf, heeft Potter 'erg veel interesse' om trainer van Ajax te worden. Dat zegt hij in de podcast Kick-Off. "Hij vindt Ajax een geweldige club. Hij was al in beeld voordat Steijn werd aangenomen. Hij zou wel interesse hebben in de functie van trainer bij Ajax."

Pascal Jansen?

Ook Nederlandse namen doen de rondte bij De Telegraaf. De al eerder genoemde Ron Jans, Frank de Boer en Pepijn Lijnders passeren de revue. Daar kan de naam van Pascal Jansen bij. De trainer werd begin dit jaar ontslagen vanwege tegenvallend voetbal bij AZ, maar werd even later ook al in de Johan Cruijff Arena gespot. Aangezien Ajax met een directeur van AZ verder gaat vanaf 15 maart (Alex Kroes), is de link naar Jansen ook niet zo gek.