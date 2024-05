Advies voor bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar EK: ‘Vier doelspelers is goede en gezonde gedachtegang’

Bondscoach Ronald Koeman mag 26 spelers meenemen naar het EK in Duitsland. Bij de voorselectie zitten 30 spelers, wat betekent dat er nog vier spelers moeten afvallen. Koeman selecteerde vier doelmannen met Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow en Nick Olij. Velen zijn van mening dat er één doelman moet afvallen, maar oud-keeperstrainer Frans Hoek zou ze te allen tijde alle vier meenemen naar Duitsland.

Volgens Hoek is het van groot belang om tijdens trainingen gebruik te kunnen maken van vier doelspelers, zoals Hoek het graag noemt. Hoek: "Een keeper staat voor 'keeps the ball out of the goal', maar tegenwoordig zijn het meer spelers in het doel, die zowel mee moeten voetballen als ballen moeten tegenhouden." Zijn advies voor Ronald Koeman luidt: neem Verbruggen, Flekken, Bijlow en Olij mee naar het EK.

De voormalig keeperstrainer van Manchester United, FC Barcelona en Bayern München vindt het met name voor de arbeid-rustverhouding erg belangrijk om vier doelspelers mee te nemen. Onder andere het Duitse nationale elftal neemt ook vier doelmannen mee naar het EK. Julian Nagelsmann zei daarover in de Duitse media: “Ik vind het belangrijk om tijdens de training de arbeid-rustverhouding onder controle te houden."

Advies van Hoek

Hoek adviseerde Louis van Gaal bij het WK 2022 in Qatar al om niet drie, maar vier doelspelers mee te nemen. Destijds luisterde Van Gaal naar het plan, maar door twijfels rondom een blessure van Memphis Depay moest er een streep door. “Wij zouden het hebben gedaan als Memphis niet terug aan het komen was van een blessure. Het zou goed zijn voor de arbeid-rustverhouding en het verhoogt de kwaliteit van de training. Bovendien kan er met specialisten gewerkt worden. Vier doelspelers meenemen is een goede en gezonde gedachtegang”, aldus Hoek in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Nummers één en twee voor Oranje

Voor Hoek is het in ieder geval duidelijk welke doelspelers de nummers één en twee bij Oranje op het EK zijn. Bart Verbruggen en Mark Flekken zijn een zekerheid. “Verbruggen heeft de grootste kans om het doel te verdedigen op het EK. Hij heeft een goed jaar gehad in de Premier League en speelde goede wedstrijden in het Nederlands elftal. Met zo’n geroutineerde verdediging voor zich, lijkt het mij dat Verbruggen de meeste kans heeft.”

Noppert, Verbruggen en Flekken bij een training van het Nederlands elftal. ©Pro Shots.

Ook van Flekken is Hoek gecharmeerd. “Kort achter Verbruggen zit Mark Flekken. Hij heeft zich het afgelopen half jaar heel erg goed ontwikkeld. Hij is de best voetballende doelspeler die ik ooit heb gezien en is in het verdedigende gedeelte ook heel erg gegroeid. Hij gaat samen met Verbruggen strijden om de plek onder de lat op het EK. Wat dat betreft is het een stuk eenvoudiger dan de keuzes onder de lat op het WK 2022."

Bijlow én Olij mee naar EK

Hoek pleit ervoor om vier doelspelers mee te nemen, maar zou voor Bijlow kiezen als hij een keuze zou moeten maken. “Olij heeft het de afgelopen twee jaren uitstekend gedaan bij Sparta, maar dat is geen topclub en in de Eredivisie. Bijlow heeft zich al laten zien bij een topclub en in het Nederlands elftal. Daar zou ik voor kiezen”, zei Hoek, die niet twijfelt of Bijlow wel weer het gewenste niveau aantikt. “Hij heeft vaker laten zien razendsnel weer op een goed niveau te zijn. Hij heeft niet per se tien wedstrijden nodig om zijn niveau aan te tikken.”

Ervaring opdoen

Een extra reden om een vierde doelspeler mee te nemen naar het EK is om hem ervaring op te laten doen voor een eindtoernooi. Opnieuw is Hoek het eens met Nagelsmann, die aangaf Alexander Nübel ook mee te nemen om ervaring op te doen. “Het is een goede manier om jonge spelers alvast te laten wennen, hoe het gaat op een eindtoernooi qua trainingen en wedstrijden. Het is zeker iets om over na te denken”, zei Hoek, die weet dat Argentinië ooit zelfs met de gehele A-selectie en beloften aanwezig was op het WK in 2002. “Dan konden ze regelmatig trainen als tegenstander en wennen aan de werkwijze van een WK.”