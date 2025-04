Iconisch lachje van Thierry Henry belachelijk gemaakt: 'Help mij even man!'

Ex-topvoetballer Thierry Henry dook afgelopen weekend opeens op in Italië. Samen met verschillende Hollywoodsterren keek de bekende voetbalanalist naar een wedstrijd van Como. Op de tribunes werd er genoeg gelachen, vooral toen de Fransman zijn iconische mondbewegingen moest nadoen.

In een video van de Amerikaanse tv-presentator, acteur en voormalig American football-speler Terry Crews doet Henry zijn bijzondere lachje na. De twee liggen direct in een deuk.

"Ti, help mij even man", roept Crews vanaf de Como-tribune naar zijn nieuwe beste vriend. "I got you", antwoordt de voormalig sterspeler van onder andere Arsenal en FC Barcelona met een serieuze blik. Vervolgens maakt hij beweging die alleen Henry kan, vaak op momenten waarop hij iets grappigs vindt maar eigenlijk niet wil lachen.

Cesc Fabrégas

Henry en Crews waren te gast bij een wedstrijd van Como 1907, de club waar Cesc Fabrégas onder aan het roer staat. De Spaanse trainer speelde samen met Henry in zijn tijd bij Arsenal. Como versloeg Torino met 1-0 en werkte zich dit seizoen op tot een stabiele middenmoter in de Serie A.

Naast de lachende Fransman en Amerikaan zat nog een bekendheid: acteur en muzikant Jeff Goldblum was ook uitgevlogen naar Italië.

Mede-eigenaar

Heel gek is het overigens niet dat Henry op de tribunes zat van de Italiaanse club. De Fransman is mede-eigenaar (met een minderheidsaandeel) van Como. Bij de Italiaanse club staan bekende namen als Pepe Reina, Dele Alli, Sergi Roberto en voormalig FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas onder contract.

Analist in Amerika

Henry eindigde zijn loopbaan in 2014 bij de New York Red Bulls, maar is nog altijd actief in de voetbalsport van Amerika. Samen met Jamie Carragher, Micah Richards en presentatrice Kate Scott verzorgt is hij hét gezicht van de Champions League-uitzendingen op de Amerikaanse zender CBS Sports. Video's van het viertaal gaan geregeld viraal.

