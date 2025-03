Nieuwe Juventus-trainer steunt 'gretige' Teun Koopmeiners: 'Hij zit niet in een geweldige fase'

Igor Tudor kende zaterdag een succesvol debuut als trainer van Juventus. In eigen huis won de Italiaanse grootmacht van Genoa (1-0), waarmee de weg naar boven is ingeslagen. Na afloop was de Kroatische oefenmeester te spreken over zijn vuurdoop en nam hij het op voor Teun Koopmeiners.

Als speler maakte Tudor jarenlang furore bij Juventus, maar zaterdag stond hij voor het eerst langs de lijn als trainer. Na afloop keek hij 'zeer tevreden' terug op zijn debuut. "Genoa presteert goed en ze vechten voor elkaar", begon de 46-jarige Kroaat tegenover La Gazetto Dello Sport. "We hebben twee of drie trainingen afgewerkt met veel enthousiasme."

Teun Koopmeiners ontvangt steun

"Hij zit niet in een geweldige fase", is Tudor duidelijk over de tegenvallende prestaties van Koopmeiners, die afgelopen zomer voor ruim 50 miljoen euro werd overgenomen van Atalanta. “Het moet gezegd worden dat hij sterk is en dat we hard met hem werken, op zowel fysiek als mentaal vlak. Hij is gretig. Hij heeft twee keer onder mij getraind, moet herstellen en nu gaan we aan de slag.”

Juventus heeft door de overwinning de achterstand op nummer vier Bologna verkleind tot slechts één punt. Volgende week zondag wacht een cruciaal duel voor de ploeg van Tudor, wanneer ze het opnemen tegen concurrent AS Roma. Of Koopmeiners dan opnieuw in de basis start, is nog onduidelijk. De oud-AZ’er wist tegen Genoa geen indruk te maken en beleeft tot nu toe een wisselvallig debuutseizoen in Turijn, nadat hij in eerdere jaren wél tot één van de sleutelfiguren in Italië behoorde.

Igor Tudor met belangrijke rol bij doelpunt

Tudor werd ook gevraagd naar zijn aandeel in de winnende treffer van Juventus. De trainer gaf snel de bal aan Koopmeiners, die vervolgens een ingooi richting Dusan Vlahovic afleverde. De aanval werd uiteindelijk afgerond door Kenan Yildiz. "Het was niet ingestudeerd. Het kwam er gewoon zo uit", concludeerde Tudor.

Dankzij de 1-0 overwinning op Genoa blijft De Oude Dame op de vijfde plaats staan, met slechts één punt achterstand op nummer vier Bologna. Die plek biedt toegang tot de Champions League.

Igor Tudor speelt 𝐠𝐨𝐞𝐝 mee 🔎

De nieuwe trainer van Juventus heeft direct impact op het spel 😂#ZiggoSport #SerieA #JuveGenoa pic.twitter.com/hEWEJQu8yu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 29, 2025

