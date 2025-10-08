Topvoetballer Cristiano Ronaldo blinkt nog steeds uit bij de nationale ploeg van Portugal en zijn club Al-Nassr. Zijn familie vindt het gezien zijn leeftijd wel tijd om te stoppen. "Ik ben ervan overtuigd dat wanneer ik stop, ik voldaan zal zijn, omdat ik alles heb gegeven."

Voetballegende Ronaldo was dinsdag aanwezig op het Portugal Football Globes gala. Daar kreeg hij de prestigieuze "Prestige Award" uitgereikt. De 40-jarige Portugese aanvoerder toonde opnieuw zijn ongekende enthousiasme en ambitie, zowel bij de nationale ploeg als bij Al Nassr.

De vedette benadrukt bij de uitreiking van de prijs dat hij de erkenning niet ziet als een afscheidssymbool, maar eerder als een viering van een nog actieve carrière. "Ik zie het als erkenning voor jaren van inspanning, toewijding en ambitie. Ik houd ervan om te winnen, om de nieuwe generaties te helpen. En zij helpen mij ook om mijn niveau te behouden en te blijven concurreren. Dat is wat het spannend maakt: concurreren met de jongeren. Ik heb hier nog steeds passie voor," zei hij.

Ronaldo is inmiddels 40 jaar oud en zal toch moeten gaan nadenken over zijn pensioen."Mensen, vooral mijn familie, zeggen: 'Het is tijd om te stoppen. Je hebt alles al gedaan. Waarom wil je duizend doelpunten maken?' Maar zo denk ik niet. Ik denk dat ik nog steeds goede dingen produceer, ik help mijn club en de nationale ploeg, en waarom zou ik niet doorgaan?"

'Ik weet dat ik niet veel jaren meer heb'

"Ik ben ervan overtuigd dat wanneer ik stop, ik voldaan zal zijn, omdat ik alles heb gegeven", vervolgt hij. "Ik weet dat ik niet veel meer jaren heb, maar de weinige die ik heb, probeer ik ten volle te benutten."

Zijn leeftijd geeft hem ook nieuwe inzichten. "Twintig jaar geleden wilde ik 'de wereld veroveren'. Nu zie ik de dingen niet meer zo. De leeftijd stelt me in staat anders te denken. Ik heb een filosofie om van dag tot dag te leven. Dingen gaan zo snel, dingen veranderen en je kunt geen lange termijn plannen maken. Op dit moment maak ik korte termijn plannen, omdat dat spannender is. Dat geeft meer zin om te leven. Dat is wat ik probeer te doen: genieten van de dag, training na training, wedstrijd na wedstrijd. De rest zien we dan wel", concludeerde hij.

WK

Ronaldo sprak ook over het plezier dat hij nog steeds beleeft aan het vertegenwoordigen van Portugal, dat zich wil plaatsen voor het volgende WK. "Uiteraard is ons doel om naar het WK te gaan en te winnen, maar we moeten alles fase per fase aanpakken. We moeten van het moment genieten."

Portugal speelt zaterdag tegen Ierland en dinsdag tegen Hongarije in de kwalificatie. "We spelen thuis, met ons publiek, en we weten dat we thuis behoorlijk sterk zijn," aldus Ronaldo tegen Canal 11. "Voor mij is het een eer om voor de nationale ploeg te spelen. Ik voel altijd de Portugezen aan onze zijde. Ze helpen ons altijd. Ik ben ervan overtuigd dat de komende wedstrijden goed zullen verlopen en dat we ons zullen kwalificeren voor het WK."

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.