'Ik wed dat de trainer van Manchester United niet kan geloven hoe slecht het team is'

Clublegende Roy Keane bekritiseert opnieuw de spelers van Manchester United. Het lijkt volgens hem wel alsof de sterren van de Portugese coach Ruben Amorim niet willen rennen. Tegen Newcastle United kreeg de gevallen topclub het zoveelste pak rammel.

Amorim gaf toe dat hij de eerdere wedstrijd van Manchester United tegen Newcastle (0-2, op Old Trafford) slecht had voorbereid, maar de waarheid is dat deze tweede wedstrijd nog slechter was, eindigend in een 1-4 afstraffing op vreemde bodem. Na de wedstrijd uitte Roy Keane opnieuw scherpe kritiek op de spelers en gaf commentaar op de woorden van de Portugese coach.

'Natuurlijk niet'

"Hij zei net dat niemand graag wedstrijden verliest. Natuurlijk niet, maar soms gaat het erom hóe je verliest. Kijk naar de manier waarop ze sommige doelpunten in de tweede helft incasseerden. Natuurlijk, er waren wat fouten van spelers en veel balverlies. We wisten natuurlijk dat Newcastle ons onder druk zou zetten. Dat is het grote probleem. Ze verloren 14 wedstrijden in de competitie en verloren er 14 vorig seizoen."

Verantwoordelijkheid

"Daarom moeten we deze groep spelers ter verantwoording roepen. De enige verdediging die ik heb, uiteraard voor veel van de spelers, is dat velen van hen nog nieuw zijn in de Premier League. En de coach is nieuw in de Premier League. Ik denk dat de coach zich achter de oren krabt. Hij is gefrustreerd in dat interview, dat is duidelijk. Hij wil zich concentreren op de volgende wedstrijd, maar hij moet ook reflecteren op de wedstrijd van vandaag," legde hij uit.

'Ik wed dat hij het niet kan geloven'

"Daar staan we nu. Ik wed dat Amorim niet kan geloven hoe slecht het team van United is. Het is duidelijk dat hij dat niet kan zeggen en hij heeft het over rekruteren deze zomer. Maar deze groep spelers, de fouten die ze maken... het lijkt alsof ze niet over het veld kunnen bewegen. Er zit geen kracht in het team. Ik denk dat er een paar spelers zijn die wel kunnen rennen, maar ze willen niet rennen," zei hij, stellend dat de ex-coach van Sporting geen idee had van de uitdaging die hem te wachten stond in Manchester.

Geschokt

"Bij sommige van de doelpunten die ze tegenkregen, is ervaring nodig. Dat is het deel waar ik gefrustreerd over zou zijn. Zelfs de eerste wedstrijd die we behandelden was tegen Ipswich. Ipswich maakte gelijk en had waarschijnlijk kunnen winnen. Ik weet dat mensen hun huiswerk doen en deze trainers, technische staf en natuurlijk de spelers doen hun huiswerk voordat ze naar een club gaan, maar ik denk dat hij daar aankwam en geschokt was door hoe slecht deze groep spelers is", besloot hij.