Manchester United-trainer deelt zorgen om Joshua Zirkzee: 'Dat is voorbij denk ik'

Joshua Zirkzee raakte zondag geblesseerd tijdens de zware nederlaag van Manchester United tegen Newcastle United (4-1). De spits greep naar zijn hamstring en lijkt de return in de Europa League tegen Olympique Lyon te missen. Trainer Ruben Amorim vreest dat Zirkzee zelfs langere tijd uit de roulatie is.

Zirkzee raakte geblesseerd in de tweede helft, toen hij na een sprintduel plotseling naar zijn hamstring greep en met een pijnlijk gezicht naar de kant moest. Amorim reageerde na afloop bezorgd. "Zirkzee tegen Lyon? Dat is voorbij, denk ik", zei de Portugees voor de camera van BeIN Sports. Ook tegenover Manchester United TV liet hij weinig ruimte voor optimisme: "Josh staat denk ik meerdere wedstrijden aan de kant."

Joshua Zirkzee lange tijd uit de roulatie

De timing van het uitvallen van Zirkzee is bijzonder ongelukkig. De spits was juist bezig aan een sterke reeks en had zich verzekerd van een vaste basisplaats. In het heenduel met Lyon in Frankrijk was hij nog de grote man aan Engelse zijde. Met een rake kopbal bracht hij United in de slotfase op voorsprong (1-2), maar die werd in de laatste minuten alsnog weggegeven na een blunder van doelman André Onana.

Met de return tegen Lyon aanstaande donderdag, waarin United moet proberen zich te plaatsen voor de volgende ronde na de 2-2 uit de heenwedstrijd, wacht Amorim nu de moeilijke taak om zijn aanval opnieuw vorm te geven. De Portugese coach gaf al aan dat het puzzelen wordt. Zirkzee is niet alleen belangrijk als afmaker, maar ook als aanspeelpunt in het aanvalsspel van United.

Alle ballen op de Europa League

Of Zirkzee dit seizoen nog terugkeert op het veld is op dit moment onduidelijk. Zijn afwezigheid komt op een pijnlijk moment voor Manchester United, dat via de Europa League nog een realistische kans heeft om Europees voetbal veilig te stellen. In de Premier League lijkt dat door de huidige veertiende plaats verder weg dan ooit.

