'Ik zie bij Ajax zoveel klagende en rollende spelers, maar vooruitgang zit er niet in'

Het lek leek boven bij Ajax, toen de club vorige week won van FC Utrecht. Trainer John van 't Schip ging met vijf verdedigers spelen en prompt kreeg de ploeg geen tegengoal. Maar tegen Fortuna Sittard ging het weer mis. Willem van Hanegem snapt er niks van dat veel analytici Ajax loofden na één betere wedstrijd.

De voetballegende zegt in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij geen vooruitgang ziet bij Ajax. 'Ik zie bij Ajax zoveel duwende, pratende, klagende en rollende spelers. Maar je moet gewoon concluderen dat er geen vooruitgang in zit', schrijft Van Hanegem.

'Ajax is gaan beuken, niet gaan voetballen'

'Ajax speelde tegen Aston Villa vervolgens een aardige wedstrijd, maar het werd allemaal meteen weer zo ontzettend overdreven. Ook door al die analytici die snakken naar een beter Ajax. Maar ze houden nu toch vooral tegen? En dan komt Fortuna naar Amsterdam en dan wordt er iets meer verwacht dan counteren. Wat ik zie, is elf spelers die de slechte resultaten zo zat waren, dat ze alles gegeven hebben. Ajax is gaan beuken, niet gaan voetballen.'

Lof voor Marco van Basten

Van Hanegem is blij dat Marco van Basten één van de weinige analisten is die volgens hem wél zegt waar het op staat. 'Hij vertikt het gelukkig om na één of twee aardige resultaten meteen de polonaise in te zetten die zoveel andere zogenaamde kenners wel inzetten.'

Aston Villa

Ajax moet donderdag naar Birmingham om af te rekenen met Aston Villa in de achtste finales van de Conference League. Thuis tegen de Engelsen bleef het 0-0. Van Hanegem verwacht dat Ajax het weer heel moeilijk gaat krijgen, 'al is dat Aston Villa ook geen wonderploeg', sluit hij af.