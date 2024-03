John van 't Schip baalt van gelijkspel na Europees duel: 'Kunnen het niet op scherp zetten'

Ajax speelde zondagmiddag door een late treffer van Brian Brobbey met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. John van 't Schip miste scherpte bij zijn ploeg. "Het heeft met concentratie, focus te maken maar ook dat jongens dit voor het eerst ondervinden. Zwaar seizoen, mentaal en fysiek."

John van 't Schip zei voor het Europese duel met Aston Villa dat hij zag dat zijn ploeg het vaak lastig had ná een Europese wedstrijd, dat bleek zondag ook weer zo te zijn. Ajax kwam vroeg op voorsprong maar gaf die in de tweede helft weer weg. "Je krijgt na die goal nog drie goede kansen. Dan moet je efficiënt zijn, want dan ga je heel anders de tweede helft in."

Hervatting na Europees duel

Het is een terugkerend probleem, zei de Ajax-trainer na afloop in zijn analyse naar de pers. "Het blijkt dat we het dan toch moeilijk hebben om de boel op scherp te zetten en fris aan de start te verschijnen." Een deel van zijn selectie is nog jong, hij merkt dat ook zij het lastig hebben met alle nieuwe ervaringen. "Het heeft met concentratie, focus te maken maar ook dat jongens dit voor het eerst ondervinden. Zwaar seizoen, mentaal en fysiek. Het blijkt dat je zo’n dag als vandaag dat de scherpte en frisheid er niet was."

Als Ajacied wil je altijd kampioen worden en er altijd voor strijden

Brian Brobbey

Brobbey begon op de bank omdat hij een pijntje had, Van 't Schip vertelde even later dat hij last van zijn hamstring had. Zijn gemis was voelbaar en op de vraag of de spits onmisbaar is voor Ajax antwoordde teamgenoot Kenneth Taylor met 'ja'. "Maar ik heb ook gewoon een goede band met Chuba Akpom, ik vind hem ook een geweldige spits", voegde hij eraan toe.

Van 't Schip legde verder uit waarom Brobbey op de bank begon. "Er werd besloten vandaag niet te beginnen en alleen in te brengen als het echt nodig was in de laatste fase. Dat is in overleg met de staf én speler." Hij wilde na Berghuis en Bergwijn niet óók nog eens Brobbey kwijtraken.

Kampioen

Het kampioenschap is officieel niet meer haalbaar voor Ajax, gezien de achterstand op PSV. Taylor, als rasechte Ajacied, baalt daar van. "Als Ajacied wil je altijd kampioen worden en er altijd voor strijden, dat dat nu niet is gelukt was al wel wat eerder duidelijk. Het doet pijn." Van 't Schip vindt ook dat je als Ajax zijnde altijd voor het kampioenschap moet gaan maar 'het was al wel eerder duidelijk dat dat er niet in zat'.

Aston Villa

Alle focus moet nu naar de Conference League, waar Ajax het tweede duel met Aston Villa gaat spelen op donderdag. Ook de tegenstander kreeg een flinke dreun te verwerken: er werd met 4-0 verloren van Tottenham Hotspur. "Ze willen zich revancheren voor hun 4-0-verlies, het is weer een aparte wedstrijd waarin zij en wij meer tijd hebben om voor te bereiden. Dat we het daar moeilijk gaan hebben, staat vast", zei Van 't Schip.