Ajax kruipt door het oog van de naald tegen Fortuna Sittard: invaller Brobbey redt een punt

Ajax is in eigen huis ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag. Er werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard. Een vroege voorsprong werd door een zwak Ajax weggegeven. Brian Brobbey redde vlak voor tijd nog een punt voor de Amsterdammers.

Ajax leek goed te beginnen tegen Fortuna Sittard met een vroege goal in de achtste minuut. Kenneth Taylor pikte de bal op en kon ervolgens simpel doorlopen tot de zestien en hard binnenschieten. Ajax leek op weg naar een overwinning en kon de score uitbreiden.

Weinig creëren

Ajax wist alleen weinig te creëren, wat al langer het probleem is bij de Amsterdammers. Van 't Schip stond minuten lang druk te gebaren langs de lijn dat er feller druk gezet moest worden, maar Ajax deed het maar mak aan. Fortuna creëerde ook weinig in de eerste helft dus veel leek er niet aan de hand. Al liet de uitploeg zich vlak voor rust wel een paar keer zien voor de goal van Ajax.

Gevaar na rust

Na rust was dat wel anders. Fortuna zette meer druk op Ajax en vond de ruimtes in de omschakeling. De 1-1 werd dan ook vlak na rust gescoord, door Deroy Duarte. Een dramatische terugspeelbal van Josip Sutalo moest weggepeerd worden door Ramaj. De bal werd door Fortuna teruggekopt op Ajax-helft en Duarte kon daar zo mee aan de haal. Hij maakte een één-twee en verraste Ramaj vervolgens in de korte hoek.

Sierhuis scoort

Daarna werd het drama nog groter voor Ajax. De uitploeg kwam steeds vaker op de helft van Ajax en kwam zelfs op voorsprong. Een lange inworp van Ivo Pinto kwam op randje zestien terecht, Inigo Cordoba schoot maar zijn schot werd van richting veranderd door Kaplan. De bal kwam daardoor voor de voeten van oud-Ajacied Kaj Sierhuis die de bal pardoes kon binnentikken.

Brian Brobbey

Brobbey was ondertussen in het veld gebracht, net als Carlos Forbs en Branco van den Boomen. Van 't Schip zette alles op alles. Fortuna had zich diep ingegraven en Ajax had het nog steeds lastig met kansen creëren. In de 88e minuut zette Brobbey Ajax dan toch op gelijke hoogte. Een corner werd bij de tweede paal op goal geschoten door Sutalo. In de rebound belandde de bal voor Brobbey die de bal binnenliep. Zo redde hij een punt voor een zwak Ajax, dat echt beter moet spelen in Birmingham.

Ook verlies Aston Villa

De tegenstander van donderdag in de Conference League, Aston Villa, heeft ook een doffe dreun te verwerken. In de strijd om plek 4 verloor het met 4-0 van Tottenham Hotspur.