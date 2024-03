Ajax kan nu al geen kampioen meer worden na gelijkspel tegen Fortuna Sittard

Ajax was wéér niet goed en speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. Het gelijkspel betekent dat Ajax nu officieel geen kampioen meer kan worden in de Eredivisie. En dat al op 10 maart!

Dat Ajax geen kampioen van de Eredivisie ging worden, was natuurlijk al even bekend. PSV verloor dit seizoen nog geen enkele keer in de Nederlandse competitie. De Eindhovenaren lijken af te stevenen op de titel, met Feyenoord nog als enige semiserieuze concurrent.

Voor Ajax is het overigens nog wel mathematisch mogelijk om te degraderen. Normaal gesproken is 34 punten (één punt per wedstrijd) genoeg voor handhaving en de teller van Ajax staat 'al' op 40 punten, na 25 wedstrijden. Eén overwinning voor Ajax is wel genoeg om handhaving definitief veilig te stellen. Al is het natuurlijk vrij zeker dat de Amsterdammers in de Eredivisie blijven.

Belangrijke vijfde plek in de Eredivisie

Ajax staat vijfde in de Eredivisie en NEC kan later op zondag op één punt komen van de Amsterdammers. Om 16:45 uur spelen de Nijmegenaren tegen sc Heerenveen. Go Ahead Eagles staat op slechts drie punten van Ajax. Die vijfde plek is enorm belangrijk. Als Feyenoord de TOTO KNVB Beker wint, geeft de vijfde plek recht op kwalificatie voor de Europa League.

Als NEC er met de beker vandoor gaat (en zesde of lager eindigt in de Eredivisie), doet de nummer vijf van de Eredivisie mee aan de play-offs om een ticket voor de kwalificatie van de Conference League.

Slechtste seizoen in bijna zestig jaar

Ajax is met het slechtste seizoen sinds 1964/1965 bezig. Toen pakten de Amsterdammers na 25 speelronden omgerekend 33 punten. In 2005/2006 pakte Ajax na evenveel speelronden 43 punten, destijds onder leiding van Danny Blind. Toen werd de vierde plek in de Eredivisie nog bemachtigd aan het einde van het seizoen, maar dat lijkt nu onmogelijk.