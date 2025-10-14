Cristiano Ronaldo heeft een indrukwekkend record op zijn naam gezet. De Portugese aanvoerder is op 40-jarige leeftijd nog steeds de sterspeler van het nationale elftal en dat werpt zijn vruchten af in de WK-kwalificatie.

Portugal speelt dinsdagavond tegen Hongarije in de strijd om tickets voor het eindtoernooi van 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Ronaldo scoorde twee keer in het thuisduel en vestigde daarmee een bijzonder record.

De aanvoerder van Portugal kroonde zich tot topscorer aller tijden in WK-kwalificatiewedstrijden. De cijfers zijn ronduit indrukwekkend: 40 goals in 51 wedstrijden. De Portugese superster had eerder al de Guatemalteek Carlos Ruiz geëvenaard, die 39 keer scoorde in 47 duels. Nu staat Ronaldo alleen bovenaan in nóg een historisch voetbalklassement.

Ronaldo scoorde zeven keer in twaalf wedstrijden op weg naar het WK 2006, acht keer in zeven duels richting het WK 2014, vijftien keer in negen wedstrijden voor het WK 2018, zes keer in negen duels voor 2022 en nu staat hij al op vier goals in vier wedstrijden op weg naar het WK 2026.

Messi en Lewandowski

Alleen in de kwalificatie voor het WK 2010 in Zuid-Afrika wist de aanvoerder van de Seleção niet te scoren. Van de nog actieve spelers komen Lionel Messi (36) en Robert Lewandowski (32) het dichtst in de buurt van de bizarre cijfers van de Portugees.

Ondanks de inbreng van Ronaldo wist Portugal niet te winnen van Hongarije. De uitploeg kwam al na acht minuten op voorsprong via een goal van Attila Szalai. In minuut 22 en de blessuretijd van de eerste helft wist de 40-jarige vedette te scoren voor Portugal. Lang leek 2-1 de eindstand te gaan worden. Maar in de de blessuretijd maakte Dominik Szoboszlai de gelijkmaker.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.