Kylian Mbappé is de man die de cijfers van Cristiano Ronaldo moet gaan evenaren bij Real Madrid. De Franse superster is daar niet zozeer mee bezig en wil 'zijn eigen pad bewandelen'. Hij deed nog wel een opvallende onthulling over zijn Portugese voorganger.

Ondanks een wisselvallige start kende Mbappé een spectaculair debuutseizoen bij Real Madrid. De Franse superster pakte de Gouden Schoen met maar liefst 31 goals, waarmee hij Viktor Gyokeres van Sporting aftroefde. Bovendien sleepte hij twee belangrijke trofeeën in de wacht: de Europese Supercup en de Intercontinental Cup (voorheen het WK voor clubs).

Dit seizoen zet de Franse aanvaller zijn indrukwekkende vorm voort en tilt hij zijn spel naar een nog hoger niveau. In slechts 13 wedstrijden, verdeeld over alle competities, heeft hij al 15 doelpunten en 2 assists op zijn naam staan. De 26-jarige Mbappé evenaart hiermee de bizarre cijfers die Cristiano Ronaldo in het begin van zijn Real Madrid-avontuur neerzette: 58 goals en 7 assists in 69 duels.

'Hij deed dat negen jaar lang'

“Dezelfde goals als Cristiano? Hij deed dat negen jaar lang, ik pas anderhalf jaar”, reageerde Mbappé nuchter in een interview met Movistar+ voor het programma Universo Valdano, dat zondagavond wordt uitgezonden. De Franse topspits relativeert de vergelijkingen met de Portugese superster.

“Cristiano is altijd een voorbeeld geweest, hij is een inspiratie voor mij. In Madrid is hij de nummer 1, de absolute referentie van Real Madrid. Mensen dromen nog steeds en praten nu nog over Cristiano. Hij is de beste, maar ik wil mijn eigen pad bewandelen en iets historisch neerzetten voor mezelf en voor Real Madrid. Ik wil iets onvergetelijks bereiken met Real Madrid”, legde de voormalig PSG-speler uit, waarna hij een verrassende onthulling deed.

'Dat geluk heb ik'

“Ik praat veel met hem, ik heb het geluk dat hij me advies geeft”, vertelde Mbappé, waarmee hij bevestigde nog steeds contact te hebben met de aanvoerder van het Portugese nationale elftal.

