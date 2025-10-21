Rond de buitenspelregel in het voetbal is er altijd al commotie geweest. Waar moet de harde lijn getrokken worden? Zondag werd bekend gemaakt dat een spectaculair voorstel van een legendarische voetbaltrainer om deze regel te veranderen serieus overwogen gaat worden.

De International Football Association Board (IFAB) heeft de veelbesproken Wenger-wet opnieuw op tafel gelegd. Deze revolutionaire wijziging van de buitenspelregel werd in 2023 al voorgesteld door de legendarische oud-trainer van Arsenal, Arsène Wenger.

Wat houdt de Wenger-wet in?

Volgens dit spraakmakende voorstel wordt er pas voor buitenspel gefloten als het hele lichaam van de aanvaller vóór de laatste verdediger is, en niet slechts een lichaamsdeel. Dit zou het opsporen van een onreglementaire positie via technologie aanzienlijk vereenvoudigen. Met deze regel hebben aanvallers meer ruimte en zouden er volgens Wenger meer doelpunten worden gemaakt in wedstrijden.

Wenger is niet zomaar een oud-toptrainer die zijn ideeën de wereld inslingerd. De 75-jarige Fransman is de hoofd van wereldwijde voetbalontwikkeling van de FIFA. Nadat hij zijn ideeën over de buitenspel regel in 2023 opperde, begon de FIFA met dit te testen tijdens jeugdwedstrijden.

Marco van Basten

Marco van Basten, zelf ook werkzaam bij de FIFA, sprak vol lof over de mogelijke veranderingen. "Op deze manier worden er meer doelpunten goedgekeurd. Daar gaat het om, doelpunten maken, dat is best moeilijk. Je wil meer doelpunten zien, dus dat moet je stimuleren", vertelde de oud-topspits aan tafel bij talkshow Op1.

Nieuwe regel al op het WK?

Volgens Iturralde González, een voormalig Spaans scheidsrechter, ligt de door Wenger voorgestelde maatregel nu serieus op tafel. Deze zou al tijdens het WK 2026, dat volgende zomer plaatsvindt, in praktijk kunnen worden gebracht.

"Het wordt geanalyseerd tijdens de jaarlijkse vergadering, bestaande uit 23 spelers en 11 scheidsrechters, en geleid door Wenger. Als het doorgaat, gaat het naar de algemene vergadering, gepland voor februari. Ongeveer 95 procent van de voorstellen die de algemene vergadering bereiken, worden goedgekeurd", legde González uit in de spaanse krant Carrusel Deportivo.

Mocht Nederland zich plaatsen voor het WK in Noord-Amerika is de kans klein dat Memphis Depay en Cody Gakpo minder buitenspel gaan staan. Als de Wengers-wet wordt goedgekeurd, wordt deze eerst nog verder getest tijdens kleinere competities en toernooien. Denk aan de KNVB Beker, waar dit seizoen wordt getest met scheidsrechters die hun VAR-beslissing duiden doormiddel van een microfoontje.