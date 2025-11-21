Fred Grim blijft voorlopig de eindverantwoordelijke bij Ajax, na het ontslag van John Heitinga. De 60-jarige interim-trainer sprak op een perspraatje over de toekomstplannen van de club.

Grim werd begin oktober toegevoegd aan de technische staf van Heitinga, die Ajax niet aan de praat kreeg. Toen de clubleiding genoeg had gezien en Heitinga ontsloeg, werd de 60-jarige oud-keeper naar voren geschoven. Tegen FC Utrecht voor de interlandperiode leidde hij zijn eerste wedstrijd als interim-trainer. Die wedstrijd ging met 2-1 verloren.

Ajax spreekt vertrouwen uit in Grim

In Amsterdam willen ze niet te gehaast een beslissing nemen over een nieuwe trainer, dus krijgt Grim voorlopig de tijd. Zelf denkt hij minimaal tot de feestdagen op zijn post zit. "Uiteindelijk is er naar mij gecommuniceerd dat ik tot de winterstop de leiding heb. Hoe zeker dat is? Het blijft ook voetbal, dat weten we allemaal. We gaan ervan uit dat het tot de winterstop is. Dan zien we wel weer", zei Grim op de persconferentie voor het thuisduel met Excelsior.

Grim heeft er met Denny Landzaat een nieuwe assistent bij. "Naast John Heitinga zijn ook Marcel Keizer en Frank Peereboom vertrokken. Dan ga je kijken met wie je hebt samengewerkt en met wie je een bepaald gevoel hebt. En naar iemand die beschikbaar is. Denny beweegt goed door de groep en legt makkelijk contact met de jongens."

Wout Weghorst terug

Grim kwam een dag voor de wedstrijd met Excelsior ook met nieuws uit de ziekenboeg. Spits Wout Weghorst kan spelen. "Hij heeft de afgelopen dagen voluit getraind en is fit", aldus Grim. Weghorst haakte vorige week geblesseerd af in de aanloop naar de interlands van het Nederlands elftal tegen Polen en Litouwen. De 33-jarige spits scoorde dit seizoen zesmaal voor Ajax in de Eredivisie.

Voor de geblesseerde Steven Berghuis komt het duel met Excelsior te vroeg. Grim wist vrijdag voor de training nog niet of Owen Wijndal en Lucas Rosa zaterdag in actie kunnen komen in de Johan Cruijff ArenA. Kasper Dolberg is nog niet klaar voor een basisplaats, maar kan invallen.

