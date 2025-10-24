Feyenoord en PSV staan zondag tegenover elkaar in De Kuip. Een topaffiche, kijkend naar de ranglijst. Het is de nummer 1 tegen de nummer 2. De vorige editie werd een memorabele, met dank aan Noa Lang. Die haalde het bloed onder de nagels vandaan bij een clubicoon van Feyenoord.

Terug naar 11 mei jongstleden. Feyenoord stond binnen tien minuten met 2-0 voor tegen PSV na goals van Igor Paixão en Givairo Read. Daardoor was het niet alleen feest in De Kuip, maar ook in Amsterdam. Fans van Ajax dachten de landstitel binnen te hebben, maar niets bleek minder waar. In de tweede helft draaide PSV de zaakjes volledig om.

Met dank aan Lang, die goed was voor twee doelpunten. De laatste viel in de 99e minuut en zorgde voor enorm veel ontlading. Lang vierde het door op de boarding te gaan staan, vlak voor de fans van Feyenoord. Het bleek ook een belangrijke overwinning, want uiteindelijk werd niet Ajax (dat die dag met 3-0 verloor van NEC) maar PSV kampioen.

'Irritant mannetje'

Gelukkig voor Lang waren er netten geplaatst, want fans van Feyenoord gooiden van alles richting zijn hoofd. Als Bennie Wijnstekers op het veld had gestaan, dan was het helemaal uit de hand gelopen. "I k dacht: als ik nu in het veld zou staan, dan zou ik die Noa Lang toch een partij te grazen nemen", schetst Wijnstekers in zijn onlangs uitgebrachte boek Kop van Zuid.

" Dat vind ik zo’n irritant mannetje", gaat Wijnstekers verder. "Als ik op het veld had gelopen, dan had ik hem zo een zetje de gracht in gegeven. Daartoe zou ik in staat zijn. Eigenlijk moet je erboven staan, maar dat ligt niet in mijn karakter. Daarvoor heb ik te veel temperament. Ik zou gezegd hebben: 'Niet in ons stadion, vriend.'"

Strijd om de koppositie

Zondag staan Feyenoord en PSV opnieuw tegenover elkaar, met waarschijnlijk de 70-jarige Wijnstekers op de tribune. Gewoon om 14.30 uur, zoals gepland. De Rotterdamse koploper van de VriendenLoterij Eredivisie wilde het duel later spelen, na een chaotische donderdag in de Europa League. Daar wilde de KNVB niet aan.

