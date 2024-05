Italiaanse interesse in Ajacied Kenneth Taylor bevestigd: 'Alex Kroes weet er alles van'

Er is concrete interesse in Kenneth Taylor vanuit Italië. Dat bevestigt de zaakwaarnemer van de Ajacied. Één heeft zich al gemeld bij Ajax.

Dat er interesse is vanuit Italië is onomstreden volgens zaakwaarnemer Guido Albers. "Er zijn meerdere Serie A-clubs die zich bij mij hebben gemeld, maar ze moeten bij Alex Kroes zijn", zegt hij bij ESPN. "Ik heb ook gezegd: 'Het is voor mij pas concreet als je je bij Kroes hebt gemeld, hier is zijn nummer'."

Juventus

Volgens Italiaanse media zou vooral Juventus geïnteresseerd zijn in Taylor. Dat kan de zaakwaarnemer nog niet bevestigen. "Er heeft zich één club gemeld bij Ajax voor Kenneth. Dat is wel een Italiaanse club. Alex Kroes weet daar in ieder geval alles van."

Te weinig beschermd

Albers spreekt zich ook uit over de fase in het seizoen waarin de 21-jarige middenvelder door Ajax-supporters werd uitgejouwd. Hij vind dat de club Taylor niet genoeg beschermd heeft in die situatie.

"Aankopen van dertig miljoen worden niet uitgefloten en een jongen van de club, die vanaf zijn achtste voor Ajax speelt, krijgt het hele stadion over zich heen. Hij is ook niet beschermd. Er is niemand van de club of de directie geweest die heeft gezegd: 'Het kan niet wat hier nu gebeurt'."