Liverpool kent de nodige blessureproblemen in de defensie. Daardoor is de club van op Arne Slot op zoek naar versterking voor de achterhoede. De Britten onderzochten de mogelijkheid om Internazionale-verdediger Denzel Dumfries binnen te hengelen, tot grote woede van de Italiaanse topclub.

Liverpool-rechtsback Jeremie Frimpong heeft onlangs een hamstringblessure opgelopen, en ook Conor Bradley en Joe Gomez staan aan de kant. Zondag werd bekend dat Liverpool daarom een ruildeal met Inter overwoog, waarbij Denzel Dumfries en Curtis Jones van club zouden wisselen. Die transfer kwam er uiteindelijk niet, waardoor de ploeg van Arne Slot een dag voor het sluiten van de markt doorschakelde naar Lutsharel Geertruida.

Boze directeur

De Italianen waren echter niet blij met die poging van Slot zijn club. De boze algemeen directeur Beppe Marotta deelde zijn mening in de Italiaanse pers. " Liverpool heeft gebeld om te informeren naar de situatie van Dumfries. Meer is er absoluut niet aan de hand", zo stak hij af.

Hij vervolgde met een steek richting The Reds. " Dit soort plotselinge belletjes gaan alle grenzen over. Het wordt alleen maar gedaan om de situatie nog meer te destabiliseren. Denzel blijft bij ons."

Ivan Perisic

De woorden van de Inter-directeur zijn enigszins opvallend te noemen, aangezien de Italiaanse club de laatste dagen pogingen ondernam om Ivan Perisic weg te plukken bij PSV, wat uiteindelijk niet lukte. PSV-directeur Marcel Brands liet weten verbaasd te zijn over de handelswijze van Internazionale. " Blijkbaar is hij wel benaderd. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig."

Lutsharel Geertruida

Liverpool heeft nu zijn zinnen gezet op de komst van oud-Feyenoorder Lutsharel Geertruida, met wie Slot al eerder samenwerkte. Dat nieuws werd gemeld door transfergoeroe Fabrizio Romano.

De Rotterdamse verdediger past goed in het profiel waar Liverpool momenteel naar zoekt. De 25-jarige Oranje-international is inzetbaar als rechtsback en centrumverdediger, maar kan ook uit de voeten op het middenveld. Die veelzijdigheid is geen overbodige luxe, gezien de blessureproblemen waarmee Slot momenteel kampt.

De komst van Geertruida is echter allesbehalve zeker. Dat komt omdat de situatie rondom de verdediger complex is. Hij ligt tot medio 2029 vast bij RB Leipzig, dat hem dit seizoen verhuurt aan Sunderland. Daardoor zijn er drie clubs betrokken bij de gesprekken. Volgens Duitse media is een huurconstructie op dit moment het meest aannemelijk, ondanks een afkoopclausule van zo’n 23 miljoen euro.

