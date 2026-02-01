De ruime overwinning op Newcastle United (4-1) was een fijne opsteker voor Arne Slot, die zijn ploeg de laatste weken zichtbaar in betere vorm ziet komen. Daarmee lijkt de Nederlandse trainer Liverpool weer aardig op de rit te hebben, toch is niet alles hosanna op Anfield. De selectie wordt stevig geteisterd door blessures en dat zorgt voor opvallende plannen op de transfermarkt.

Op Anfield had Liverpool al een flinke dosis vertrouwen getankt. Woensdag won de ploeg van Slot in de Champions League nog overtuigend met 6-0 van Qarabag, en die lijn werd enkele dagen later doorgetrokken in de Premier League. Voor het eerst sinds eind december boekten The Reds weer een competitiezege, en dat uitgerekend tegen Newcastle United.

Het duel kreeg extra lading door de recente geschiedenis tussen beide clubs. Liverpool en Newcastle United stonden afgelopen zomer lijnrecht tegenover elkaar in de transfersoap rond Alexander Isak. Juist tegen die tegenstander kwam Liverpool op achterstand, maar ditmaal kon de thuisploeg zich herstellen. Nog voor rust werd de wedstrijd omgedraaid, waarna Liverpool na de pauze definitief afstand nam.

Transferplannen voor de deadline

Na afloop ging het bij Slot niet alleen over de ruime overwinning. De Nederlandse trainer maakte duidelijk dat Liverpool in de slotfase van de transferperiode nog grootse plannen heeft. "We proberen de ploeg de laatste 48 uur te versterken", zei Slot tijdens de persconferentie. "Ik weet niet exact waar we nu staan, maar het is onze intentie om sterker te worden en niet te verzwakken."

Die woorden zijn geen toeval, want Liverpool kampt al weken met een golf aan blessures. Met meerdere verdedigers langdurig aan de kant moest Arne Slot de afgelopen wedstrijden flink improviseren in zijn opstellingen. Zo speelde Ryan Gravenberch afgelopen woensdag nog als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. Dat Ibrahima Konaté weer terug bij de selectie is, komt Liverpool dan ook goed uit. Met name op de rechtsbackpositie is de nood hoog.

Arne Slot tempert de verwachtingen

Tegelijkertijd temperde Slot de onrust rond mogelijke uitgaande transfers. Namen van Liverpool-spelers doken de voorbije dagen volop op in geruchten, maar volgens de trainer is er geen sprake van een leegloop. "Er wordt altijd veel over Liverpool gepraat", stelde de voormalig trainer van onder meer Feyenoord. "Maar we willen deze selectie juist sterker maken, niet verzwakken midden in het seizoen."

Met de transferdeadline die maandag om 19.00 uur Engelse tijd sluit, zijn de komende uren cruciaal. Of Liverpool daadwerkelijk toeslaat moet nog blijken. Duidelijk is wel dat de club alert is en zich nog graag wil gaan versterken in de laatste uren van de markt.

