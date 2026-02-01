Het gaat voor PSV-directeur Marcel Brands allemaal voor de wind, maar toch vrezen supporters voor het vertrek van Ricardo Pepi, Ivan Perisic en Peter Bosz. Brands heeft zich vlak voor de topper tegen Feyenoord uitgesproken over de actuele zaken. "Soms zijn er momenten dat je een transfer moet doen, dat is op dit moment niet aan de orde."

Ivan Perisic wordt al weken in verband gebracht met een terugkeer naar Inter. De 36-jarige Kroaat wilde volgens Italiaanse media dolgraag naar zijn oude liefde, maar daar steekt PSV een stokje voor. "Daar wordt heel veel over geschreven, maar we hebben nooit iets gehoord. We hebben wel met Perisic erover gesproken. Hij is wel benaderd, zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig. Nee, die blijft gewoon", benadrukt Brands in gesprek met NOS.

'25 miljoen euro is niet interessant'

Daarnaast is er wéér veel te doen rondom Ricardo Pepi. Net als bij FC Groningen en vrijwel elke transferperiode bij PSV is er veel belangstelling voor de Amerikaanse topschutter. Brands kan niet ontkennen dat er getrokken wordt aan de diensten van Pepi. "Er is belangstelling, maar we hebben vanaf het begin gezegd dat we daar eigenlijk niet op zitten te wachten op dit moment."

Het Engelse Fulham bood onlangs een behoorlijk bedrag, maar daar is de PSV-directie voor gaan liggen. "Soms zijn er momenten dat je een transfer moet doen. Dat is op dit moment niet aan de orde, zeker niet in het midden van het seizoen. Tuurlijk zit er aan elk bod wel een grens. Maar we kunnen inderdaad halverwege het seizoen zeggen dat een bod van 25 miljoen euro voor ons niet interessant is."

Contract Peter Bosz

Daarnaast heb je nog steeds de kwestie rondom het contract van Peter Bosz. De Eindhovenaren willen dolgraag verlengen, maar de 62-jarige coach heeft na negen maanden nog steeds niet zijn handtekening gezet. Hoe staat het ervoor? "Ik heb er alle vertrouwen in. Als je aan mij vraagt, is het rond? Nee. Dan moeten de handtekeningen gezet zijn en dan zullen we het ook meteen naar buiten brengen. Maar als je aan mij vraagt: heb je er vertrouwen in dat dat gaat lukken, dan zeg ik ja", besluit Brands.

