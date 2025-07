Volgens de gerenommeerde krant La Repubblica is Lazio-trainer Maurizio Sarri (66) woensdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een plotselinge verslechtering van zijn gezondheid.

Sarri verblijft momenteel in de privékliniek Villa Mafalda in Rome. Details over zijn precieze gezondheidsprobleem zijn nog niet bekend. Lazio heeft nog geen officieel statement uitgebracht, maar bevestigt wel dat Sarri verdere medische onderzoeken zal ondergaan.

Pas net terug

Dit nieuws zorgt voor onrust bij de fans van de Biancocelesti, vooral omdat Sarri recent terugkeerde bij de Romeinse club. Enkele weken geleden tekende de succesvolle coach nog een nieuw contract voor twee jaar, met een optie voor een extra seizoen. Sarri wordt beschouwd als een van de meest gerespecteerde Italiaanse trainers.

Gedurende zijn succesvolle carrière heeft hij vele clubs gecoacht, met als hoogtepunten de landstitel in de Serie A met Juventus en de Europa League-titel met Chelsea in 2019. Hij staat bekend om zijn nauwgezette tactische aanpak en kenmerkende speelstijl, en geniet veel respect in de voetbalwereld.

Ook andere trainer in ziekenhuis

Helaas is Sarri niet de enige trainer die momenteel met gezondheidsproblemen kampt. Atalanta-coach Ivan Jurić is ook opgenomen in het ziekenhuis. Hij miste de start van de voorbereiding van zijn team vanwege een infectie aan de bovenste luchtwegen. Ook hij staat onder medisch toezicht en het is nog onduidelijk wanneer hij zijn taken weer kan hervatten.

Terug na pauze

Heel voetbalminnend Italië volgt de ontwikkelingen rond Sarri op de voet. De Lazio-trainer ontvangt veel steunbetuigingen en iedereen hoopt op een spoedig herstel en zijn terugkeer in de voetballerij. De 66-jarige Napolitaan vertrok in maart 2024 bij Lazio, nadat hij daar 137 duels de leiding had. Op 2 juni dit jaar keerde hij terug nadat hij bijna anderhalf jaar van een pauze van het voetbal had genoten.

