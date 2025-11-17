Een wonder was nodig voor de Italianen om zich direct te plaatsen voor het WK voetbal van 2026. Ze moesten met 9-0 winnen van Noorwegen, maar verloren uiteindelijk met 4-1, mede dankzij twee doelpunten van Erling Haaland. De 25-jarige superspits onthulde na afloop van de wedstrijd dat hij op een opmerkelijke manier werd geplaagd door een Italiaanse verdediger. "Ik dacht: Wat doe je nou?"

Noorwegen heeft een van de meest gedenkwaardige avonden uit haar recente geschiedenis beleefd. In het mythische San Siro in Milaan versloegen ze Italië met een spectaculaire 4-1, mede dankzij twee goals van Haaland. Hiermee verzekerden ze zich direct van deelname aan het WK 2026, na een werkelijk perfecte kwalificatiereeks: 24 punten, 37 gescoorde doelpunten en slechts vijf tegendoelpunten in acht wedstrijden.

'Hij begon aan mijn kont te zitten'

Tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag zorgde de spits van Manchester City ook voor het meest spraakmakende moment. Een opstootje met Gianluca Mancini dwong Gianluigi Donnarumma, zijn teamgenoot bij City, om in te grijpen. Na afloop legde Haaland aan het Noorse TV2 uit wat de aanleiding was voor de ruzie.

“Toen de wedstrijd 1-1 stond, begon hij aan mijn kont te zitten en ik dacht: Wat doe je nou? Toen wond ik me een beetje op en zei ik tegen hem: Heel erg bedankt voor de motivatie. Kom maar op. Uiteindelijk scoorde ik twee goals en wonnen we met 4-1, dus dat was goed. Ik bedank hem hartelijk”, zei hij lachend.

'Ik ben trots en opgelucht'

Over de overwinning in Milaan onderstreepte Haaland nogmaals de omvang van de prestatie. Dankzij deze overwinning zijn de Noren weer terug op het hoogtste voetbalpodium sinds 1998. “Dit was waarschijnlijk het meest bizarre resultaat. Het feit dat we met 4-1 wonnen, is absoluut waanzinnig en het toont aan dat we onvoorspelbaar zijn. Ik ben trots, dit is fantastisch. Maar eerlijk gezegd ben ik meer opgelucht. Het is tijd om over het WK te praten. Ik wilde hier al weken over praten, maar dat kon niet. Nu kunnen we er eindelijk aan denken”, concludeerde hij.

