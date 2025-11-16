Nu het WK niet meer kan missen, gaat de blik ook al voorzichtig vooruit op de toekomst. De eerstvolgende periode is weer in maart, daar vertelde bondscoach Ronald Koeman al het een en ander over. Ook kwamen praktische zaken op het WK aan het licht, en was zijn toekomst als bondscoach onderwerp van gesprek op de persconferentie. "Ik zeg bij voorbaat niet nee."

Nu het WK maandag officieel bereikt zal worden, gaat de blik ook alweer vooruit. In maart komt de groep pas weer samen en dan moet er natuurlijk geoefend worden. Eerder klaagde Ronald Koeman erover dat er geen echte weerstand is geweest voor Oranje dit jaar. Op het treffen met Spanje na, zijn er geen toplanden aan de beurt gekomen.

Oefenen tegen wereldlanden?

Of Koeman al enig zicht heeft op een eventuele tegenstander? "Ja in maart hebben we ideeën met twee tegenstanders. We zijn op zoek naar een Europees land en een Zuid-Amerikaans land", zei hij daarover op de persconferentie. Welke landen dat zijn, wilde hij nog niet over beginnen.

Richting het WK zal Oranje vermoedelijk ook nog uitzwaaiwedstrijden spelen, maar dat kwam voorlopig nog niet ter sprake. Wel sprak Koeman kort over de loting en de mogelijke speelsteden van het WK. Hij kan met Oranje in drie landen spelen: Canada, Verenigde Staten en Mexico.

Loting 5 december

"Ik heb daar wel naar gekeken en heb de kaart gezien waar het moet gebeuren. Maar we gaan naar de loting toe en die bepaalt uiteindelijk waar je gaat spelen. Dan gaat er gekeken worden naar basecamp. De organisatie en planning, dat moet allemaal nog bepaald worden. Dat is grotendeels afhankelijk van de loting."

Eigen toekomst

Ook werd Koeman naar zijn eigen toekomst gevraagd. Zeker naar aanleiding van zijn woorden in Zeeland laatst. Hij zou daar gesproken hebben dat hij erover nadenkt te stoppen na het WK. Hij gaf op een eerdere persconferentie al aan dat het een gedachte was en verder totaal niet aan de orde was. Nu was hij er ook duidelijk over: "Ik heb besloten daar niks meer over te zeggen tot na het WK."

Toch werd hij verleid tot meer uitspraken. "Ik sta open voor een gesprek om door te gaan, ik heb ook helemaal niet gezegd dat ik er mee stop. Ik zeg niet bij voorbaat nee op een volgende periode na het WK." Juist dat toernooi zal een belangrijke deler zijn in de overweging om verder te gaan. Een andere reden ligt meer privé. Waar hoogstwaarschijnlijk gedoeld wordt op de situatie van zijn vrouw. "Als dat dusdanig is, dan is dat een hele grote reden om niet door te gaan."

Maar als alles goed gaat en de resultaten positief zijn, is Koeman dan nog bondscoach na het WK? "Leef bij de dag", besluit Koeman over het onderwerp. Eerst moet Oranje het voetbaljaar 2025 nog maar even afsluiten tegen Litouwen in eigen huis. Maandagavond om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.

