Italiaanse voetballegende (48) is 'proefkonijn voor chirurgen' door zeldzaam syndroom

De tijden dat Gianluca Zambrotta (48) over de rechter- of linkerflank zoefde, zijn al een tijdje voorbij. Sterker nog: de wereldkampioen van 2006 heeft enorme pijn en moeite met lopen. Zo erg zelfs, dat Zambrotta besloten heeft om een operatie te ondergaan.

Herinnert u zich nog de Italiaanse rechtsback, de brunette met krullend haar, met bijna honderd interlands, die uitkwam voor Juventus, Barcelona en AC Milan? Tegenwoordig staat hij ver van het voetbalveld en heeft hij een nieuwe passie gevonden: padel. Maar om die hobby te kunnen blijven uitoefenen, moet hij wel onder het mes omdat hij geen meniscussen meer heeft.

Zambrotta heeft extreme O-benen

"Tijdens mijn carrière ben ik drie keer geopereerd, aan mijn meniscussen", sprak Zambrotta in de podcast Passa dal Bsmt. "Mijn benen zijn in de loop der tijd steeds meer gaan buigen, omdat ik zowel links als rechts geen meniscus meer heb. Ik ben een soort proefkonijn geworden voor vele chirurgen", verklaarde hij.

"Artsen kijken me aan en vragen zich af hoe ik nog kan lopen. Mijn probleem is in de loop der tijd verergerd, zowel door een bepaalde genetische aanleg als door het feit dat ik geen binnenmeniscussen meer heb. En misschien had ik me eerder moeten laten opereren", zei hij over zijn aandoening, die Genu Varum heet.

Operatie noodzakelijk

"Binnenkort word ik aan beide knieën geopereerd. Ik ben bij drie of vier gerenommeerde chirurgen geweest en ze kunnen zich niet voorstellen hoe ik met zulke knieën nog fysieke activiteiten kan doen, zoals padel spelen", ging hij verder.

"Ik moet een osteotomie ondergaan. Ze zullen mijn benen rechtzetten door kleine stukjes bot boven en onder het gewricht door te snijden. Ze plaatsen platen om te voorkomen dat ik nu al een volledige prothese krijg, ook al zal die er over een paar jaar wel in moeten", onthulde de Italiaan.

Glansrijke carrière

Zambrotta begon zijn carrière bij Como en belandde via AS Bari bij Juventus. Daar speelde hij veruit de meeste wedstrijden in zijn carrière. Na het gewonnen WK van 2006 met Italië verkaste hij naar Barcelona. Na twee jaar keerde hij terug in zijn geboorteland om voor AC Milan te gaan spelen. In Zwitserland beëindigde Zambrotta zijn carrière bij Chiasso, waar hij noodgedwongen moest stoppen vanwege de fysieke malheur.