Het is het gesprek van de dag; Vitesse heeft het kortgeding verloren en verdwijnt daarmee definitief uit het profvoetbal. Jack van Gelder beschuldigt Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, van nalatigheid bij De Oranjezomer: "Hij had iets moeten doen!"

Vitesse greep het kortgeding aan als laatste strohalm tegen het besluit van de KNVB om de proflicentie in te trekken, maar kwam van een koude kermis thuis na de uitspraak van de rechter. Aan tafel bij De Oranjezomer was het verdwijnen van Vitesse als profclub dan ook al gauw het gespreksonderwerp.

'Kwalijk'

"Ik hou van voetbal en ik hou van echte clubs met geschiedenis. Dit is een club die meer dan honderd jaar bestaat, met een grote reputatie. Ik heb het altijd gevolgd, ook toen ze niet in de Eredivisie zaten. Het is een geweldige club en een geweldig stadion", betreurt voetbal-commentator Jack van Gelder wanneer Helene Hendriks hem vraagt hoe het met hem gaat.

"Het is tragisch dat door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die hele club is ingestort", concludeert hij. De commentator is absoluut niet te spreken over het handelen van de burgemeester: "Wat ik kwalijk vind, en ik heb al eerder Marcouch genoemd, dat op het moment dat je ziet dat een club zo in de shit raakt, dat je dan, twee jaar en acht maanden geleden, had moeten ingrijpen en had moeten kijken hoe je dat had moeten begeleiden."

Voetballen op Papendal

"Maar nu was het een paard achter de wagen spannen", gaat de geïrriteerde Van Gelder verder. "En hij helemaal, hij was er alleen in de laatste weken en heeft vandaag een tweet gestuurd met iets van 'ja, we moeten echt iets gaan doen voor Vitesse.' Ik ben benieuwd.

De gemeente moet volgens de voetbal-commentator twee dingen doen: "Ze moeten zorgen dat Vitesse op Papendal kan gaan voetballen, ook al komen ze in de derde of vierde divisie of vijfde klasse. Dat mag op dit moment niet op Papendal, een eerste elftal mag daar niet spelen. En twee: het stadion moet beter kunnen functioneren dan 24 evenementen en twee nacht evenementen te mogen organiseren, want daar kan een stadion niet op faciliteren."

"Hij had iets moeten doen", luidt de conclusie van Van Gelder. "Hij had mee moeten gaan naar die zittingen of tussen de supporters kunnen gaan staan. Hij had iets moeten doen!"

Hele wedstrijd niet gefloten

Scheidsrechter Bas Nijhuis, die ook aan tafel zit, betreurt eveneens het verdwijnen van Vitesse als profclub. "Ik heb een keer een wedstrijd gehad, toen heb ik niet gefloten", vertelt hij terwijl Hendriks lachend opmerkt dat hij dat "wel vaker doet". "Dat was een restant van zes minuten tegen Sparta wat op een dinsdagavond moest worden uitgespeeld", gaat Nijhuis verder. "Dat was heel bijzonder."