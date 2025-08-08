Vitesse is definitief geen profclub meer. De voetbalclub uit Arnhem kreeg dat nieuws in een kort geding met de KNVB van de rechter te horen. Vitesse-routinier heeft zwaar aangeslagen gereageerd.

De verdediger keerde vorig jaar terug bij zijn club om deze van de ondergrond te redden. Dat is niet gelukt. Vitesse mag dit weekend niet starten in de Keuken Kampioen Divisie. Büttner reageerde voor de camera van ESPN. " Hoe het binnen is? Stil. Het is vreselijk nieuws natuurlijk."

'Vitesse hoort in het voetbal thuis'

Daarmee verdwijnt de op één na oudste voetbalclub uit Nederland uit het profvoetbal. "Zo'n grote club als Vitesse hoort gewoon in het voetbal thuis. Wat nu? Zeg het maar. De jongens uit het team moeten natuurlijk met nieuwe clubs gaan praten. Hun zaakwaarnemer bellen, kijken wat ze kunnen doen."

Ook de 36-jarige Büttner moet nadenken over zijn toekomst. Hij was de ervaren rot in een team vol jonkies. "Ik wil ook nog graag voetballen. Maar er zitten natuurlijk heel veel jonge jongens in het team die nog een mooie toekomst voor de boeg hebben. Ik ben natuurlijk al wat ouder, bij mij gaat het wat verder, snap je? Ik ben echt van Vitesse."

'Schandalige beslissing'

"Het is niet alleen voetbal, het is ook maatschappelijk, wat Vitesse allemaal doet. Persoonlijk vind ik wel dat er een schandalige beslissing is genomen. Als je kijkt hoeveel kinderen een andere school moeten zoeken, hoeveel we deden voor ouderen en mensen met een beperking... Vitesse deed gewoon heel veel op maatschappelijk gebied. En als je kijkt hoeveel mensen er voor de club werken die allemaal zonder werk komen te zitten, dan vind ik het een hele rare beslissing"

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.